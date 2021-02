NOVAK NADMAŠIO SEBE, ALI I SAMPRASA: Đoković srušio dva rekorda na meču protiv Tijafoa

Tom prilikom Đoković je oborio jedan lični rekord koji se tiče as servisa, ondnosno sa ovih 26 nadmašio je onaj sa Vilbldona 2018. kada je protiv Rafaela Nadala odservirao čak 23 asa.

Ujedno, sjajnim servisima najbolji teniser sveta srušio je i rekord legendarnog Pita Samprasa od 57 odsto neuzvraćenih servisa.

Nedugo posle meča i sam je priznao da ga je servis izvlačio.

- Nisam mogao da prođem kroz taj bekhend pa sam morao da menjam stil igre i to mi jeste smetalo. Bio sam prilično pasivan i nisam se osećao dobro na terenu, ali me je servis vadio. Imao sam lošu realizaciju brejk prilika, ali sam znao kada sam izlazio na teren da će biti težak meč - rekao je Đoković.

Potom je dodao:

- Srećan sam što sam prošao kroz treći set, igrao je on dobro, imao sam 26 as servisa, ovo mi je verovatno lični rekord. Setio sam se Gorana Ivaniševića odmah, on mi je dao neke savete. Ovo je verovatno najbrža podloga ikada na Australijan openu, a igram već 15 godina ovde. Morate da imate odličan servis, da njime pokušate da osvojite neke lake poene.

Prvi teniser sveta Novak Đoković igraće u trećem kolu Australijan opena u Melburnu protiv 31. igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica. Fric je za plasman u treće kolo posle nešto više od četiri sata pobedio sunarodnika Rajlija Opelku u pet setova, 4:6, 7:6, 6:7, 7:6, 6:2.

