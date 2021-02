OLGA POSLE ELIMINIACIJE SA AUSTRALIJAN OPENA NIJE NEZADOVOLJNA: Danilovićeva govorila o igri, ali i Novakovim savetima

Srpska teniserka Olga Danilović nije bila nezadovoljna uprkos porazu od Šelbi Rodžers 6:2, 6:3 u drugom kolu Australijan opena i smatra da je na pravom putu.

„Nisam igrala na svom najvišem nivou, ali mislim da mi ni onda nije dozvolila. Servirala sam dobro, ali je ona bila neverovatna na riternu i servis joj je bio dubok i snažan. Sve u svemu, bila je bolja. Lošije sam počela, dala sam joj vetar u leđa, ali devojka je odigrala sve na mestu, ni u jednom momentu joj nije pao servis, pogotovo u važnim trenucima. Nisam iskoristila dve-tri šanse koje bi možda nešto promenile, ali zadovoljna sam kako sam igrala i kako sam se borila“, rekla je Danilovićeva.

Na pitanje gde ima najviše prostora za napredak, 20-godišnjakinja odgovara:

„Moja igra je tu, to je moj stil. Napadam, dobar servis i dobar ritern – treba da poradim na još nekim promenama, iz dijagonale u paralelu i slične stvari, ali generalno da ovo što sada radim dovedem na još viši nivo“.

Olga je rekla da je teniski 2020. godina bila teška za nju, ali da sada ide nabolje i igrom i samopouzdanjem.

„Mentalno je teško, svake nedelje je novi izazov, ali to je tenis. Mnogo treniram, to je osnovno“.

Novak Đoković, kojeg Olga smatra mentorom, bio je na tribinama i za ovaj meč, a kamere su snimile njihov razgovor posle poraza.

„Uvek mi govori da se borim do kraja i da ostanem u sadašnjem trenutku – to jeste jednostavno, ali je i najvažnije. Momentalno posle meča nema mnogo toga pametnog da se kaže, rekao mi je da je ponosan i da je ovo bio odličan turnir za mene. Govorili smo o nekim šansama... Dala sam sve od sebe, sada je to bio moj maksimum“.

Danilovićeva će biti oko 150. mesta na WTA listi, sada je projektovana na 157. mesto, a u sadašnjim uslovima teško je praviti plan turnira.

„Biće još jedan turnir ovde u Melburnu, volela bih da igram ako upadnem, kada sam već tu i kad sam se navikla na uslove. Turniri koji se igraju uglavnom su jaki, neki turniri su u kalendaru, pa se otkažu... Videću, Doha, Dubai, ne znam – kao što si rekao, teško je napraviti bilo kakav plan, ali u svakom slučaju ću ići kući i trenirati“, zaključila je Olga.

(Vuk Brajović)

Kurir