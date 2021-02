CEO SVET PRIČA O SRPSKOJ DŽENIFER LOPEZ Šmekerski oduvala brbljivog Kirjosa, zapušila usta Federeru, a HRVATE BACILA U TRANS!

Marijana Veljović, teniska zvezda iz sudijske stolice, svojom pojavom nastavila je da intrigira svetsku javnost.

Marijana sudila meč drugog kola Australijan opena između Nika Kirjosa i Umbera i nije imala nimalo lak posao.

Uspela je da ostane smirena i koncentrisana i pored brojnih provokacija bahatog Australijanca koji je u par navrata pokušao da je izbaci iz takta.

Marijana nije nasela na njegove provokacije, šmekerski ga je "iskulirala", a njena reakcija privukla je veliku pažnju javnosti.

"Njegovo glasno psovanje je kršenje pravila ponašanja na teniskom terenu što bi moglo da rezultira i oduzimanjem gema. To bi ga koštalo servisa i ostavilo ga u zaostatku, imao bi 0:2 u odlučujućem setu. Umesto toga, sutkinja je izabrala da pusti Kirjosa sa izrazi svoju frustraciju bez da ga kazni. On je to iskoristio, dobio naredna tri gema i tako sebi otvorio put ka pobedi", piše američki Foks.

Marijana nije želela da ulazi u raspravu sa brbljivim Kirjosom, ignorisala ga je maksimalno, što je Australijanca dodanto nerviralo.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da zgodna Kragujevčanka lako izlati na kraj sa teniskim zvezdama.

Podsetimo, prošle godine je na Australijan openu očitala lekciju Rodžeru Federeru nakon njegovih psovki tokom četvrtfinala sa Tenisom Sandgernom. Prekorila je nepristojnog Švajcarca i zbog toga došla pod lupu javnosti.

Marijana je rođena 24. januara 1986. godine u Kragujevcu. Tenisom se bavila od malih nogu, kada taj sport nije bio popularn kod nas. Oprobala se u atletici, košarci, odbojci i latinoameričkom plesu, ali je tenis ostao najveća ljubav. Prvu sudijsku školu završila je u Beogradu 2008, i te godine je bila najbolji polaznik. Od tog momenta počinje uspon njene karijere. Vredno je radila i isplatilo se. Deset godina kasnije imala je priliku da sudi i veliko finale jednog Grend slem turnira. Sada predstavlja sam sudijski vrh u svetu tenisa.

Marijana privlači veliku pažnju i zbog svog izuzetno atraktivnog izgleda. Američki mediji je neretko porede sa slavnom pevačicom Dženifer Lopez, a na njen sjajan izgled i šarm nisu ostali imuni ni pojedini teniseri.

Ljubitelji tenisa pamte meč sa Rolan Garosa 2019. godine kada je Argentinac Dijego Švarcman "pao" na lepu Marijanu. Flertovao je tokom meča, a to je bilo toliko očigledno da su navijači kasnije komentarisali kako je sigurno nakon meča tražio njen broj telefona.

Bivši trener Novaka Đokovića, Nemac Boris Beker, zbog Marijane se našao u središtu skandala.

Komentarisao je meč polufinala US opena između Aleksandera Zvereva i Pabla Karenja-Buste na kom je ona bila glavni sudija i kada je Kragujevčanka bila u kadru poručio:

„Moram da kažem da je sudija vrlo lepa. Ona ‘jede’ svojim očima.“

Ubrzo je njegov komentar protumačen kao seksistički, pa je legendarni teniser praktično ni iz čega postao tema dana svetskih medija.

Marijana je očarala i naše komšije Hrvate.

Naime, ona je 2018. delila pravdu u finalu Dejvis kupa u Lilu, u kome je Hrvatska pobedila Francusku i domogla se "salatare".

Kragujevčanka je sjajno odradila posao na mečevima između Conge i Čilića prvog dana, kao i u odlučujućem duelu između Puja i Čilića.

Veljovićeva (31) je očarala i Hrvate, koji su joj posvetili pesmu "Slatka mala Marijana".

