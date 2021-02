ČUDAN JE OVAJ TENISKI SVET, PONEKADA.... Nadal, Fonjini i Karuso „trapavi“ u objašnjenju blamova!

Predstavnici svetskih medija nisu mogli da isčekaju priliku da se pred njima večeras u Melburnu nađu Nadal, Fonjini i Karuso – i, pogađate, ne zbog striktno teniskih tema. Voljni ili slučajni učesnici dva mini-skandala, Španac i Italijani su na drugačije načine odabrali da odgovore na pitanja predstavnika sedme sile na objedinjeno pitanje – šta se, pobogu, desilo vama, odnosno između vas?

Nadal je po prvi put u karijeri doživeo da ga neko iz publike „uzme na zub“, i to – ni manje, ni više nego predstavnica nežnijeg pola – pokazavši mu krajem drugog seta u meču protiv Moa srednji prst i nazvavši ga „d...džijom“. Na drugom terenu, posle epskog trilera u pet setova, Fonjini i Karuso su se upustili u verbalnu „borbu petlića“, sočno se posvađavši na temu da li je (već ovejani izgrednik) Fonjini imao pravo da glasno komentariše to što je Karuso srećno pogodio nekoliko linija – ili nije.

foto: EPA/Dean Lewins

Prozvan spomenutim povodom, Nadal je odglumio čuđenje (Da li je ona ZAISTA to MENI pokazala?), pocrveneo od prenešenog blama, a onda ipak priznao da je to bilo „istovremeno smešno i čudno iskustvo.“ „Izgleda da je cugnula malo više tekile ili džina, čini mi se... Znate, izgleda da ćete na svetu u svakom trenutku naći ljude koji su sposobni da urade najrazličitije stvari...“ i time pokušao da se izvuče iz ove potpuno glupave situacije.

U zavađenom italijanskom taboru, „zakletva ćutanja“ od strane obojice je bila izabrana metoda da se umanji blamaža svim prikazanim. Karuzo: „Ah, znao sam da ćete me to odmah pitati. Šta je loše u tome što ponekad imamo različita mišljenja? U svakom slučaju, to je bolje ostaviti za razgovor u svlačionici, a mi smo prijatelji koji će o tome pričati narednih dana. Ako je među vama bilo Italijana koji su čuli naš razgovor, eto – blago vama – ali više ni reči nećete izvući od mene o ovoj temi,“ odsečan je bio Salvatore.

foto: Profimedia

„Fabio, hajde da ovo razjasnimo jednom za svagda – šta ste zapravo želeli da dokažete jedan drugome ovom prepirkom? Znate, mi već imamo prevod...“ pokušao je da ga „uceni“ na davanje odgovora kolega iz SAD. „A je li, imate prevod? E pa baš me briga da li je to što imate na engleskom ili italijanskom. Mi smo dobri prijatelji, i ono što smo rekli na terenu – ostaje na terenu. Nemam ništa više da vam kažem – a ako vas baš toliko interesuje da li ćemo pričati o tome, uveravam vas da hoćemo. Ako mi budete dali vaš broj, mogu da vam pošaljem i poruku da bi vam potvrdio da smo pričali...“ mangupski odgovara super-Fabio.

Bilo bi super kada bi se italijani dogovorili – da li ono što je bilo toliko smešno u očima javnosti treba i može da ostane u svlačionici, ili na terenu - a da se Rafa pomiri sa činjenicom da mu je jedna žena pokazala ono što mu je neko verovatno poslednji put pokazao na fudbalu u osnovnoj školi. Čudan je ovaj teniski svet, ponekad...

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir