KRAJINOVIĆ POSLE PORAZA OD MEDVEDEVA: Igrao sam 5 setova a ti me pitaš za Novaka? Izvinite, ali ovde se radi o meni

Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da se plasira u osminu finala Australijan opena u Melburnu pošto je izgubio od četvrtog tenisera sveta Danila Medvedeva iz Rusije posle pet setova, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3, 0:6.

Na konferenciji sa stranim novinarima, jedan od novinara ga je pitao da prokomentariše Novakov meč i povredu, što se Krajinoviću nije svidelo.

"Pitate me za Novaka i njegov meč? Kako ste to povezali, naša dva meča? Pitate me posle poraza da prokomentarišem Novakov meč, kakve to veze ima? Naravno da ću odgovoriti, on je moj dobar i blizak prijatelj, ali čoveče, ja sam sada ovde, izgubio sam meč u pet setova i ti me pitaš o Novakovom meču. Izvini, ne razmišljam sad o Novaku. Gledao sam ga i znam šta se dešava, poslao sam mu poruku posle meča, nadam se da će se oporaviti i pobediti. On je naš heroj, želim mu sve najbolje. Izvinite opet, ali ovde se radi o meni", odgovorio je Krajinović.

U odlučujućem petom setu Medvedev nije prepustio srpskom teniseru nijedan gem i plasirao se u osminu finala prvog grend slem turnira u sezoni.

"Medvedev je igrao dobro. Dobro je servirao i bio je agresivan, a moj servis nije radio i pravio sam neke glupe greške. On je to iskoristio. Došao je do dva seta prednosti, a onda sam bolje zaigrao. Bolje sam servirao, bio sam agresivniji, sigurniji, izlazio sam više na mrežu, bio sam opušteniji... Odigrao sam dobro ta dva seta. U petom setu je bio agresivniji i bolji i zaslužio je da pobedi. Jednostavno je bio bolji. Za mene je to bilo sjajno iskustvo, radujem se narednom turniru".

S obzirom da je dobro rangiran, žreb mu nije bio naklonjen.

"Nisam imao baš sreće za žrebom, pošto je on jedan od favorita za osvajanje. Nadam se da ću doći do druge nedelje, ovo mi je četvrti ili peti put da sam stigao do treće runde. Moja igra napreduje i verujem da sam blizu i da ću u budućnosti doći do druge nedelje Grend slema. Najvažnije mi je da igram sa najboljima i šansa će doći ako je zaslužujem. Moram da nastavim da radim i zaslužiću to. Neko sve to gleda ’odozgo’", zaključio je Filip.

