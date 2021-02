ANALIZA MEČA LAJOVIĆ ZVEREV: Duci iz Melburna nosi mnogo samopouzdanja i motiv za dalji rad

Hrabro i sa dosta rizika u igri otpočeo je duel sa Aleksandrom Zverevim Dušan Lajović – jer je, između ostalog, tako i morao da se postavi. Beležio je naš igrač pobede protiv velikih favorita i pre – i danas je dobro znao da taj status može da se preinači u „mrtvo slovo na papiru“ ako je igrač spreman da odigra najbolje što može. Uz to, odvažna igra koja daje rezultate nešto je najbolje za podizanje samopouzdanja, afirmaciju mentalne snage i otvaranju „kataloga“ strateških opcija i dubine koji su neizostavni sadržaji svake pobede – pa eventualno i one protiv sjajnog Nemca.

Upravo tako je počeo meč na svoj servis popularni Duci – verujući u sebe i svoj „arsenal“, pouzdanim prvim i drugim servisom, odličnom kretnjom i postavljanjem – i, najvažnije, smireno i odmerenih udaraca koji otvaraju sve uglove terena. Veoma je bilo važno pokazati Zverevu da mu od njega „nije frka“, da će mu se sve što on pošalje ka njemu vratiti „sa začinom“ – i da je otvoren izazov da se vidi „ko će prvi da trepne“. Došao je Nemac do brejk lopte, ali je ona brzo neutralisana – da bi, posle osvojenog uvodnog gema – Lajović lucidnom i raznovrsnom igrom realizovao ono što Zverev nije – oteo gem na protivnikov servis. Zaista sjajan početak – ali tek početak duge kampanje za prolazak u četvrto kolo Grand slema.

Koliko će teško biti to ostvariti pokazuje već naredni servis gem srpskog igrača, u kome Zverev konsoliduje svoj nastup, a Dušanu se potkradaju dve greške u razmenama – i brejk prednosti za Lajovića nestaje. Ponadsmo se da će Nemac pretrpeti ponovni brejk na servis posle još jednog perioda odlične igre Lajovića – i kardinalne greške pri najlakšem voleju na mreži Zvereva (rekreativci – ne brinite, to se dešava i najboljima), ali se Nemac izvlači „iz rupe“ odličnim servisima – i rezultatska ravnoteža je ponovo uspostavljena. Ovo je trenutak u kome su Lajovićeva mentalna snaga i samopouzdanje – kao primarni motori igre – na velikom testu, i on ga uspešno polaže, ovoga puta bez ijedne brejk-lopte na njegov servis. Zverev je, na naše zadovoljstvo, taj koji već pokazuje znake nervoze i nezadovoljstva – ali ga snažni prvi servisi nose dalje, i kombinacijom asova i servis-vinera izjednačuje na 3:3.

Sledeći servis – i sledeći test Lajovića da demonstrira potrebne kvalitete da bi ostao konkurentan – ne ide baš po planu. Dve lake greške sa osnovne linije pokazuju da Nemčev pritisak počinje da daje rezultate – i Zverev posle prve od dve zarađene brejk-lopte dolazi do važne prednosti – 4:3.

Strašan je Zverev na servisu – ali i posle njega; razmene su sve kraće, i faktor Dušanovog jednoručnog bekhenda sve više postaje otežavajuća okolnost za našeg igrača, u potrebi da odgovori na visok nivo agresivne igre protivnika. Nemac vodi sa 5:3 i nastavlja da bombarduje Lajovića sa osnovne linije – i tek uz dosta sreće, nekoliko malih auta i tri dobra koncentrisana servisa po uglovima servis polja Lajović dolazi do četiri servisa za osvajanje gema – ali ih ne koristi, i to poslednja dva zbog duplih grešaka. Ovaj veliki pad u početnom udarcu kada je najpotrebnije vešto koristi Zverev i dolazi do prve brejk lopte, na koju Lajović odgovara fantastičnim blok-bekhend paralelom niz samu liniju – a zatim sa dva dobra servisa i kroz najbolje odigrani poen u terenu do ovog trenutka u meču tera Zvereva na grešku i vraća se u set sa 5:4. Ako ova propuštena prilka bude poremetila Nemca pri servisu za set – možda ćemo uskoro imati razlog za radost.

Odlično otvara Lajović taj gem, kratkim dijagonalama iz forhenda baca Zvereva na muke, ali naredna tri poena donose Zverevu dve set lopte – uz malu pomoć sreće. U tim trenucima Zverev pokazuje ishitrenost, otvara se prilika Lajoviću da parira u igri – ali Nemac dolazi u priliku da lepim drop-udarcem na mreži realizuje drugu set loptu i sada vodi 1:0. Šteta što ipak nismo videli još koji gem u prvom delu igre, ali smo videli koliko dobro i konsistentno bi Lajović trebao da igra da bi u narednim setovima imao šanse da stvori i održi prednost i vrati se u egal sa Sašom.

Na početku drugog seta Lajović počinje odlično, ali Zverev uzvraća sjajnim kontraudarima – što srećom ne remeti Lajovića da ponovo preuzme inicijativu i otme početni gem za sebe – 1:0. Naredni gem Zverev rešava asom u svoju korist – prethodno odigravši fantastičan volej na mreži, i jedan očajan u mrežu – kada smo se ponadali da bi Lajović možda mogao i do brejk-lopte. U svom narednom servis-gemu Lajovića sjajno služi prvi servis, snažno drži poziciju u terenu, odigrava jedan od najbolji vinera dana iz forhend-paralele – i ponovo vodi sa 2:1. Naredna tri gema slična su prethodnima – obojica stvaraju šanse da poremete servera, ali su daleko od brejka, i uz nekoliko lepih rešenja sa obe strane stvari ostaju iste i izbalansirane – 3:3.

Ovo je ključan period da Lajović napravi brejk, poremeti ravnotežu u igri – i eventualnim osvajanjem drugog seta ostane konkurentan u daljem toku meča. Tome svakako pomaže verovatno najlakše osvojeni servis – gem u ovom setu i novo vođstvo od 4:3. Zverev plasira velike servise, ali i greši posle njih – i Lajović dolazi do prvog djusa posle 40:15. Propušta priliku Dušan da bolje odgovori na naredni servis protivnika, koji onda asom zatvara ovaj „prozorčić nade“ i dolazi do 4:4. Odlično servira i Lajović, Zverev prikazuje pad koncentracije, po prvi put baca reket o pod i izbacuje forhend daleko u aut u narednoj razmeni – primoran da u takvom stanju u sledećem gemu servira za ostanak u setu. Odlična prilika – ali da vidimo koliko ostvariva?

Odlično kreće Dušan u prvi poen, potpuno izbacuje Nemca iz igre – i u momentu kada treba da okonča poen sa sredine servis polja – pogađa mrežu. Slično se dešava Zverevu na 30:0, ali silovit bežući servis na forhend mu donosi dve gem-lopte i izjednačenje 5:5. Na početku svog servis – gema Lajović pravi dve katastrofalne greške – promašuje smeč sa mreže, laku razmenu plasira u mrežu, baca kratku loptu na zicer Zverevu iz forhenda i zaostaje sa 3 brejk lopte. Srećom, Zverev ga blagim opuštanjem u igri časti sa tri poklona – i nekim čudom dolazimo do djusa kada je sve izgledalo izgubljeno. No, opet njegov forhend iz razmene završava po sredini mreže – a još jedan u narednom poenu u autu, i Lajović gubi možda i krucijalni gem u ovom meču – 6:5 je za Zvereva, i Nemac servira za set. Da li je možda on taj koji će se sada „stisnuti“?

foto: Profimedia

Rezultat od 30:15 kaže – ne, iako u razmenama nema neke vidne prednosti. Ali onda Zverev pravi kardinalnu grešku iz skok-voleja na mreži, izbacuje loptu u aut – i to ga poremećuje u narednom poenu – što Lajoviću daje brejk loptu. Fantastičan je Lajović tada, Zverev ishitren da iskoriguje gluposti iz prethodnih poena, otvara sjajnim pasingom sa osnovne linije priliku za lak viner iz trka iz forhend dijagonale – i to koristi za ulazak u taj-brejk. No, na samom početku trpi mini-brejk, ali mu Zverev galantno uzvraća lakim forhendom u mrežu. Zvereva „vadi“ jak servis i forhend koji Lajović ne vraća u teren, ali je važno da više niko nema prednost mini-brejka. Dušan izjednačava na 2:2, ali onda opet izbacuje lak forhend iz razmene u aut, što Zverev koristi da potvrdi taj mini-brejk odličnim servis-vinerom za 4:2 pri prvoj promeni strana. Preveliki je to for dati takvom protivniku 2 mini-brejka u prvih 6 poena, i Lajović gleda u prednost od 5:2 za Zvereva kao u Himalaje. Uspeva Dušan da tada osvoji oba poena na svoj servis, uz forhend Zvereva u mrežu koji iz igre momentalno izbacuje senzor za servis – ali ga mala pauza ne remeti da dođe do 6:4 i dve set lopte. Tada Dušan odigrava odličan poen, izbacuje Zvereva iz ravnoteže, pravi toliko željeni mini-brejk, dolazi do 6:5 i servira za potpuni povratak u meč.

Odlično otvara taj poen, iz razmene otvara sjajnu poziciju da sa servis – linije bira gde će plasirati viner, dolazi do smeča koji ne konvertuje u poen – a onda mu se „steže ruka“ i pruža šansu Zverevu da povrati poziciju na terenu, što on koristi i fantastičnom bekhend dijagonalom na liniju surovo kažnjava Lajovića za iskazanu neefikasnost da realizuje „šansu iz snova“ za mini-brejk i konačnih 7:5 u taj-brejku drugog seta.

Osvajaju Zverev i Lajović svoje servis-gemove na početku trećeg seta, i to svakako jeste pohvalno za Dušana – ali je činjenica da je u ogromnom zaostatku u setovima, i da je ovaj deo igre otvorio protivnik svojim servis – gemom, što znači da će Lajović biti taj koji će u njemu servirati da ostane u rezultatskoj ravnoteži, što je protiv takvog servera kao što je Zverev uvek dodatno teško. Upravo to se potvrđuje u narednom servis-gemu za Dušana, u kome Nemac stiže do dve brejk-lopte i prednosti od 3:1.

Razočaran je Lajović, bodri ga iskusni trener Hose Perlas, ali sada sila teniske gravitacije i fantastični servisi Zvereva vuku našeg igrača sve brže i brže ka dole – i za tili čas je već ogromnih 4:1 na semaforu za Zvereva. Nemac koristi naboj u igri i stiže do dve brejk lopte, koje Lajović neutrališe krajnjim naporima – a onda nalazi odgovor na Zverevljev drop-udarac, stiže do prednosti i osvaja šansu da se i dalje bori u ovom meču – 4:2. Umeo je Zverev da ispusti kapitalnu prednost u mečevima tokom prethodnih sezona – i to nekim koji su bili veoma važni za njega – tako da je Lajović imao pravo da se nada, ali se sa svakim narednim poenom čini da su šanse da se tako nešto desi danas – u domenu teorije. Zverev dolazi do 5:2 dobrom kombinacijom servisa i snažnih forhenda, i brat Miša ga bodri da već u narednom gemu učini završni korak ka četvrtfinalu.

Nasmejan je – slatko-kiselo Lajović posle pogođene linije iz kratke bekhend-dijagonale, a iskreno Zverev kada pogađa fantastičnu usko kros-kort dijagonalu za 15:15. Naš igrač rasterećeno odigrava nekoliko narednih poena i primorava Zvereva da servira za pobedu – 5:3, u nadi da će se možda Nemac „stisnuti“ pred ciljem. Nažalost, Zverev ne doživljava krizu samopouzdanja – niti je dovoljno snažno izazvan od strane Lajovića – i dolazi do tri meč lopte, od kojih asom konvertuje drugu i deli radost sa svojom klupom povodom ulaska u još jedno četvrto kolo Grand slema.

Iako je danas bilo šansi da ovaj meč postane mnogo više neizvestan, Dušan Lajović jednostavno nije imao dovoljno koncentracije – a u više momenata i sreće – da ih realizuje i od njih stvori situaciju koja bi poremetila Zvereva i dovela očekivani ishod ovog meča u pitanje. Sigurno je najbolja šansa za ovo bila sredina taj-brejka u drugom setu, dela igre u kome veliki serveri uvek imaju prednost – a koju Nemac isprva nije koristio, ali je Duci tada podlegao pritisku i dozvolio Zverevu da se rezultatski odlepi. Malo čudo je bilo potrebno tada da se išta promeni do kraja, ali se ono nije desilo – i Zverev iz ovog meča nosi fin kapital pobede u tri seta pred znatno veći izazov koji nosi susret sa Novakom Đokovićem u narednom kolu.

Dušan Lajović ima sve razloge da bude ponosan na nastupe na ovogodišnjem Australijen Openu, prolazak u treće kolo Grad Slema i prekid „crne serije“ poraza igrom koja predstavlja sjajnu osnovu za nadgradnju na predstojećim turnirima u Evropi i Južnoj Americi (ako nova kovid-kriza njihovo održavanje ne dovede u pitanje). Samopouzdanje koje Duci nosi iz Melburna predstavlja motiv i inspiraciju za dalji kvalitetan rad sa svojim timom, a nivo igre daje za pravo da u bližoj budućnosti očekujemo da vidimo njegovo ime među najboljih 20 igrača ATP liste. Idemo, Duci!

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir