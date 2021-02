OVO JE NOVAKOV OMILJENI TURNIR! Zverev želi iznenađenje protiv Đokovića: Imao sam dve velike pobede protiv njega

Novak Đoković Australijan open Aleksandar Zverev tenis četvrtfinale

Aleksandar Zverev je u tri setasavladao Dušana Lajovića i izborio pravo da se u četvrtfinalu Australijan opena sastane sa prvim igračem sveta Novakom Đokovićem, koji je protiv Miloša Raonića odigrao set više.

Nemački igrač kaže da je veoma srećan zbog postignutog rezultata na Australijan openu, ali da je svestan da je Đokoviću ovo najomiljeniji turnir i da će zbog toga biti dodatno oprezan.

- Zadovoljan sam rezultatom – nalazim se u četvrtfinalu Grand slem turnira, sigurno je da mi ide dobro. Tek me čekaju najteži rivali, pa mogu reći da se radujem izazovima. Protiv Novaka morate da igrate svoj najbolji tenis – naročito ovde u Melburnu. Ovo je njegov omiljeni turnir i da bih imao šansu protiv Novaka, moram da igram izuzetno dobro. Moram da budem agresivan, da ja budem taj koji dominira. Mislim da je jedan od najvećih izazova u svetu sporta uopšte igrati protiv Novaka u poznim fazama Gren slem turnira –ističe Zverev.

On dodaje da je protiv Đokovića igrao neke zanimljive mečeve, a istakao je i dve pobede, onu na Završnom Mastersu, kao i onu iz finala ATP 1000 turnira u Rimu.

- Imao sam dve velike pobede protiv Novaka u svojoj dosadašnjoj karijeri – bili su to meč u Londonu na Završenom Mastersu i finale Rima, ali bilo je jako teško. Igrali smo u Londonu i na ATP kupu prethodnih meseci i to su bili veoma neizvesni dueli. Mislim da to nešto govori. Ipak, svestan sam koliko je teško igrati protiv Đokovića – zaključuje nemački teniser.

Pobednik ovog četvrtfinala sastaće se na pretposlednjem koraku sa boljim iz meča između Grigora Dimitrova i najvećeg iznenađenja Australijan opena do sada, kvalifikanta iz Rusije, Aslana Karaseva.

Kurir sport

Kurir