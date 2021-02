RUS NIJE DOZVOLIO DA GA POSVAĐAJU SA NOVAKOM: Šmekerski odgovorio na PROVOKATIVNA pitanja o Srbinu!

Najbolji ruski teniser Danil Medvedev na konferenciji za medije suočio se sa provokativnim pitanjima koja su se odnosila na povredu prvog reketa sveta Novaka Đokovića.

Naime, jedna novinarka je pitala ruskog tenisera "da li bi krio da je povređen". Medvedevu je bilo jasno da je novinarka aludirala na situaciju vezanu za Novaka Đokovića, ali nije naseo na njenu igru.

Odgovorio je na pitanje bez ikakvih aluzija na meč srpskog tenisera.

Rus je istakao da je ponekad nemoguće sakriti da se mučiš, ali da je to bolje jer rival ne može da oseti da si ranjiv.

Usledilo je pitanje o žrebu. Medvedev je govorio o Novaku i napravio mali lapsus rekavši da srpski as ima 18 Grend slem titula.

"Kad se visoko kotiraš, onda imaš lakši žreb, na primer, na US Openu kada sam došao do finala, igrao sam protiv Đokovića u četvrtfinalu i Federera u polufinalu. Kada igraš protiv Vavrinke ili Dimitrova, lakše je nego protiv Novaka koji ima 18 Grend slem titula. Sećam se, na primer, kada sam prvi put pobedio u prvoj rundi na Australijan openu, osećao sam se sjajno, ali sam imao Novaka u četvrtom kolu i uzeo sam mu set. To je bio sjajan meč, ali sam izgubio", rekao je Medvedev.

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pobedom nad Amerikancem Mekenzijem Mekdonaldom sa 3:0.

Njegov rival u borbi za polufinale biće sunarodnik Andrej Rubljov.

Kurir sport

Kurir