NADAL PONOVO PECNUO NOVAKA: Ako ste stvarno povređeni, ne možete da osvojite Grend slem!

Povreda najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića danima je glavna tema u Melburnu.

Ne prođe konferencija za štampu da novinari ne zamole aktere da prokomentarišu da govore o ovoj temi.

Nakon ubedljivog trijumfa nad Fonjinijem u osmini finala Australijan opena, novinari su zamolili Rafaela Nadala da iznese svoje mišljenje.

Nakon što je Đoković odlučio da nastavi učešće u Melburnu, predstavnike medija zanimalo je kako Španac nakon povrede dolučuje da li će ostati na turniru ili odustati.

"Zavisi od prirode povrede. Na primer, US Open 2009. godine sam počeo povređen. Stigao sam do polufinala i izgubio sam od Del Potra. Posle toga je povreda bila još gora. Znači da nisam pametno postupio… Takođe, zavisi kakav je raspored posle tog turnira. Ja sam tada morao da napravim pauzu od mesec dana ili tako nešto. Potrebno je naći balans. Ali u ovoj fazi karijere, verovatno ne bih igrao jer je sreća za mene važnija od prilike da pobeđujem. U toj situaciji, ako stvarno imate fizičke probleme, nećete pobeđivati. Ako osećate bol, ali vas on ne ogrnaičava toliko, onda možda nađete način. Ali ako stvarno, stvarno imate povredu, nemoguće je osvojiti ovakav turnir", rekao je Nadal.

Podsetimo, Nadal će u četvrtfinalu igrati protiv grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa.

Kurir sport

Kurir