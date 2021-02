ĐOKOVIĆ ZA KURIR OTKRIVA: Spekulacije u medijima su imale uticaj, ali znam kako da se postavim!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena, pošto je danas pobedio Rusa Aslana Karaceva 6:3, 6:4, 6:2.

Đoković je posle sat i 55 minuta igre izborio deveto finale Melburna, a u nedelju će se boriti za deveti trofej na ovom gren slemu, treći za redom.

Nakon plasmana u rekordno deveto finale Australijan opena raspoloženi Novak odgovarao je na pitanja novinara u Melburnu.

Izveštač Kurira pitao je srpskog tenisera da li postoji neko pozitivno sujeverje koje igrač traži da bi potvrdio sebi sav svoj potencijal i šampionski stav?".

Usledio je zanimljiv odgovor prvog reketa sveta:

"Pre svega, nema tu previše rasipanja energije. Za svakoga je jako bitno da pronađe svoju formulu uspeha, nešto što njemu odgovara, što će ga staviti u stanje u kom želi da bude da bi bio na vrhuncu svoje igre, fizičke i emotivne spreme. Ja sam se svakako usresredio da to tako bude", kaže Novak i dodaje:

"Naravno, ima tu dosta stvari koje se dešavaju sa strane, u privatnom životu... Bilo je dosta tema i spekulacija u medijima vezanih za mene i naravno da sve to ima uticaj, ali dugogodišnje iskustvo koje imam igrajući na visokom nivou mi dozvoljava da se postavim onako kako treba. Tačno znam šta treba da radim i na koji način kako bi sebe doveo do nekog optimalnog stanja nastupa na najvišem mogućem nivou i kvalitetu. To je ono što se trenutno dešava".

Novak je istakao da je srećan jer konačno nije osećao bol.

"Izuzetno sam srećan, jer nije bol nije postojao prvi put nakon tog trećeg kola. Ova dva dana će mi izuzetno dobro doći da se što bolje spremim za finale", rekao je Đoković.

Novak će u velikom finalu igrati protiv boljeg iz duela Cicipas - Medvedev. Meč za titulu na programu je u nedelju od 9.30.

Kurir sport/Vuk Brajović

Kurir