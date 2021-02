NOVAK OTKRIO DA SNIMA FILM Konačno će doakati hejterima! Navijači će videti sve što se dešava IZA KULISA!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković otkrio je da trenutno snima dokumentarni film u kojem će se između ostalog videti i svi detalji iza kulisa ovogodišnjeg Australijan opena.

"Snimam dokumentarac, sve će se to videti na ekranima, do kraja ove godine, mogu da najavim i to. Beležim dosta stvari koje doživljavam u ovom periodu, u poslednjih nekoliko meseci, pa ćete imati prilike sve to da vidite“, rekao je Novak na konferenciji za medije nakon plasmana u finale Australijan opena.

Đoković je danas u polufinalu Ozi opena sa ubedljivih 3:0 savladao ruskog tenisera Aslana Karaceva.

Novaku se plasirao deveto finale Australijan opena u karijeri u kom će pokušati dadođe do devete titule u Melburnu i ukupno 18. Grend slema.

Finale je na programu u nedelju u 9.30.

Kurir sport

Kurir