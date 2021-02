NE OSEĆAM NOGE: Amerikanka opisala kako se osećala posle plasmana u finale

Brejdi je savladala Čehinju Karolinu Muhovu 6:4, 3:6, 6:4 za svoje prvo Grend slem finale u karijeri.

"Ne osećam noge. Noge mi se tresu i srce mi lupa. Ne mogu ovo da opišem", rekla je Brejdi.

Ona će u finalu igrati sa Japankom Naomi Osakom, šampionkom AO iz 2019. i trostrukom osvajačicom Grand Slem turnira.

"Ubuđena sam što sam u finalu, to je neverovatan uspeh. Biće veoma težak meč, ona je osvojila nekoliko Slemova. Imali smo težak meč u polufinalu US Opena, a ona je čak rekla da joj je to bio jedan od najboljih mečeva. To nije bilo dobro za mene u tom trenutku. Ali mislim da će ovo finale biti veoma dobro, nadam se da će navijači doći i uživati", rekla je Amerikanka.

Finale Australijan opena u ženskoj konkurenciji je u subotu.

