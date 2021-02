NOVAČE, OPREZ! Poznato ko SUDI finale Melburna: Ne pušta u TOALET, Federer i Raonić ga još pamte! VIDEO

U pitanju je Nemac Niko Helvert koji će prvi put u karijeri biti sudija na jednom gren slem finalu.

Helvert nije previše poznat široj javnosti, a reč je o čoveku rođenom u Štutgartu pre 36 godina, koji osim u tenisu uživa i u skijanju i rukometu.

Ovaj sudija je tokom karijere u nekoliko navrata dospeo u žižu javnosti, a poslednji put upravo na turniru ćije će finale suditi u nedelju

Snimak rasprave između Nemca i Kanađanina Denisa Šapovalova u kojoj je teniser pretio da će se “olakšati” na terenu ukoliko mu sudija ne dozvoli da ode u toalet postao je pravi hit na internetu,

U momentu kada je Šapovalov izgubio četvrti set protiv talentovanog Janika Sinera zatražio je tajm-aut, da bi potom i tražio od Nemca da ga pusti u toalet. Kada je dobio odgovor da ne može da mu to dozvoli dok se ne obavi intervencija, Šapovalov je pobesneo

– A šta će da se dogodi ako odem? Kazni-ćeš me? Ma ne zanima me. Kako to misliš ne smem da odem? Šta, diskvlifikovaćeš me? Moram da pi*kim. Ne olakšaću se u gaće. Ma olakšaću se sada ovde u flašicu – besneo je Kanađanin tokom meča koji je na kraju dobio sa 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.

Helvert je imao problema sa još jednim kanadskim teniserom u Melburnu. Tokom meča protiv Luke Puja, Miloš Ranić je 2019. godine žestoko napao Nemca, na kraju se toliko iznervirao i izgubio meč

Imao je Niko problem i sa Rodžerom Federerom 2018. godine na turniru u Haleu 2018. godine. Nemac je kaznio Federera kada je Švajcarac tokom meča u besu udario jednu lopticu poslavši je u publiku

Kurir sport

Kurir