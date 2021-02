NOVAK JAČI OD NEPRAVDE: Napadali su ga da lažira povredu, a on se bori za trofej!

Novak je naime u meču protiv Tejlora Frica tražio medicinski tajm-aut, vodio 2:0, pa uz mnogo muke pobedio u pet setova, a nakon toga rekao, da bi da nije u pitanju jedan od četiri najveća turnira sigurno odustao od nastavka nadmetanja.

Svetski mediji, potom su na razne načine pokušali da ga omalovaže, voili vrlo nekorektnu kampanju pišući i govoreći kako je sve to laž, skretanje pažnje na sebe...

Đoković se na to nije osvrtao, a u razgovoru za srpske medije, je rekao:

- To je kao Pandorina kutija. Ako sada krenemo da govorimo o tome, nećemo stati. Verovatno je tu milion različitih razloga. Iskreno, pomirio sam se sa time. Ne mogu da kažem da me ne dotiče - naravno da me nepravda ili nekorektan odnos nekog medija dotakne, čovek sam od krvi i mesa, imam emocije i naravno da mi ne prija, voleo bih da imam lep odnos sa njima, ali očigledno je da to nije uvek moguće. Trudim se da se fokusiram na pozitivne stvari, na pozitivne članke i tekstove - rekao je Novak.

Đoković kaže i da je navikao na takav tretman i da sa te strane ne može mnogo da promeni.

- Ja mogu da utičem jedino na ono što ja radim, ne na ono što drugi pišu o meni, kako me osuđuju ili kritikuju. To je već na njima i ja ne mogu na to da utičem. Više od 15 godina sam na Turu i svako ko prati tenis zna moju evoluciju i kao osobe i kao igrača. Nikada nisam imao problem da kažem ono što mi je na umu i to se nije svidelo i ne sviđa se verovatno nekim ljudima. Pričam stvari koje možda ne odgovaraju nekom establišmentu, monopolu - u vezi s politikom u tenisu na primer. U suštini, zameram se ljudima i onda se takve stvari dešavaju - jasan je Đoković i dodaje:

- Ja sam svestan svega toga, ali ne dozvoljavam da mi slome duh. Niko iz medija ne može u tom kontekstu da mi slomi duh jer moja veza sa mojim duhom i mojom svesnošću dublja je od bilo kakve vesti koja se piše i od bilo kakve javne kritike. Znam ko sam, gde sam, šta sam, kuda idem i gde sam bio, sve to sa ponosom ističem. Umem da se zahvalim, umem da se izvinim kada pogrešim, ali da, moje greške se možda manje praštaju u javnosti u odnosu na neke druge tenisere i sportiste!

Kako kaže, “sve što može je da igra i nastavi dalje”.

- Ne želim sada da sedim ovde i da kukam kako možda imam nekorektan tretman od strane javnosti, apsolutno ne. Onaj ko želi da ne podrži i razume, on će to i da uradi. Onaj ko želi da me kritikuje i ima neku agendu u tom kontekstu, nastaviće to da radi. Mislim da ste dovoljno u teniskom svetu da znate koji su to novinari koji imaju tu agendu već godinama, ali to je OK, nemam problem da sa bilo kime razgovaram i da bilo kome odgovorim na pitanje. Naravno da boli kada dođe kritika bez argumentovane pozadine i kada si drugačije tretiran, ali to je put koji sam ja odabrao. Kao što sam rekao, zameram se verovatno društvu koje želi da zadrži status kvo i da oni mogu da uživaju korist od toga na razne načine, a ja ne želim to da dozvolim. To je to, jedan začarani krug - zaključio je Đoković.

Kurir sport

Kurir