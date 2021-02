OGLASIO SE I NOVAKOV ČUVENI GURU: Pepe Imaz otkrio šta je sa Novakom radio pred Australijan open!

Saradnik i prijatelj Novaka Đokovića, španski trener Pepe Imaz, oglasio se nakon veličanstvenog trijumfa Srbina na Australija openu.

Novak je dobar deo priprema za Ozi open proveo radeći sa Imazom u Marbelji, pa je Španac otkrio kako se prvi reket sveta mentalno spremao za izazove koji su pred njim.

"Nismo radili ništa ciljano i to nije nešto što se završava za mesec ili dva ili da možete da se skoncentrišete na neki cilj posebno. To je više jedan radnja koja za proizvod ima svesnost, jer pre toga što ste teniser, vi ste osoba i ljudsko biće. Kada doprete do toga, sve ostalo jeste bitno, ali ne tolikim intezitetom. Nije toliko teško doći do harmonije. U ovoj godini punoj iskušenja veoma je bitno da znate šta je ljudsko biće, šta porodica i prioriteti. Mislim da je to Novaku dosta pomoglo" rekao je čovek za kog mnogi smatraju da je Novakov guru.

Imaz je otkrio kakvi su Đokovićevi planovi za budućnost.

"Novakov cilje da uzme što više Grend slemova, odlučan je i ima ih na vidiku, ali kada imate tri tenisera sa istim ciljem, nije lako. Rafa i Novak su ljudi sa impresivnim mentalnim sposobnostima, biće interesantno videti šta nas čeka u godinama pred nama", kaže Španac.

