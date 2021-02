DOBRO SE SETIO DA KAŽE PRAVU ISTINU Dok su Novaka RAZVLAČILI mediji direktor AO je ćutao! Sada je konačno rešio da SVE PRIZNA

Direktor Australijan opena Kreg Tili mesec dana nakon surovih napada svetskih medija na Novaka Đokovića stao je na stranu Srbina i odlučio da ispriča šta se zaista dešavalo u Melburnu.

Kada je stigao u Australiju Novak je pokušao da pomogne teniserima i teniserkama koji su imali jako loše uslove u karantinu.

Novak je bio na vezi sa direktorom turnira i maksimalno se trudio da svojim kolegama obezbedi humanije uslove.

Međutim, svetski mediji su iskoristili priliku da napadnu srpskog tenisera i predstave ga kao bahatu zvezdu koja postavlja sumanute zahteve u vreme pandemije korona virusa.

Tili je mudro ćutao, a kada se prašina slegla odlučio je da ispriča istinu.

"Novak nekada kaže neke stvari kojima okrene ljude protiv sebe, ali ono što se zaista dogodilo je da mi je putem Whatsapp-a poslao poruku dok je bio u karantinu u Adelajdu sa gomilom sugestija kako da pomogne i učini boravak lakšim za 72 tenisera i teniserke koji su bili u Melburnu u izolaciji. Pola od toga nije bilo izvodljivo, ali druga polovina jeste. Onda se desilo da je neko ili iz njegovog tima ili iz ATP-a objavio to što je izgledalo kao lista zahteva i pokrenulo potpuno nefer kritiku Novaka, dok smo mi sve vreme imali otvoren dijalog", rekao je Tili za Foks Sports.

Direktor Ozi opena je istakao da sa Novakom ima dobar odnos i da mu se divi jer je uspeo da se izbori sa svim napadima i na kraju osvoji trofej.

"Iza scene, moj i Novakov odnos je uvek bio jako dobar. Čak moram da kažem da je ove godine bio bolji nego ikad, iako je Đoković prošao kroz jako stresan period i trpeo udarce sa raznih strana. On je, na kraju, želeo samo da pomogne drugima, samo što to nekad ne pogodi pravi momenat. Ali, na kraju, on je neverovatan sportista", priznao je Tili.

