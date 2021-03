NIKAD NISAM SREO NEKOGA KO VOLI TENIS KAO RODŽER! Vilander: Federer ima petlju, rizikuje UGLED!

"Mislim da je povratak Rodžera Federera sa skoro 40 godina i dobar i rizičan. Iznad svega, on pokazuje neverovatnu strast prema sportu koji poznaje tako dobro. Nikada nisam sreo nekoga ko voli tenis kao on. Samo se Nadal može porediti sa njim, on istinski živi tu strast za takmičenjem. Rodžer je zainteresovan za samu igru", piše Vilander u kolumni za "Ekip".

Naravno povratak može da bude i bolan po Švajcarca.

"Povratak pokazuje da ima petlju i da se ne plaši da pokvari imidž ako od nekog rukija izgubi 6:1, 6:1. Ljudi se toga plaše, Rodžera to ne brine ni najmanje. On se vraća iz drugih razloga. Pre svega da nađe to rešenje na terenu kako da opet pobeđuje. On želi da rešava probleme. Kada se prvi put vratio 2017, redefinisao je način igranja. Rešio je da ostane na osnovnoj liniji i igra manji broj forhenda i da se osloni na bekhend, bez da igra često slajs. To je zadivljujuće kada imate jednoručni bekhend. I sa jasnom strategijom: da skrati reli, izađe na pred i učini da se protivnik ne oseća lagodno. Ne znam da li i sada ima novi koncept, ali mogu da ga zamislim da ostane na istom. Logika kaže, za njegov ritern biće važna brzina pokreta. Da li će njegove noge izdržati da se brani kao pre? To je pravo pitanje", dodaje Vilander.

Federer će u drugom kolu u Dohi igrati sa pobednikom meča između Žeremija Šardija i Dana Evansa

