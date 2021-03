NEĆU DA ODUSTANEM! Marej ne razmišlja o povlačenju: Znam da mogu da napredujem, radiću na tome

Britanski teniser Endi Marej od operacije kuka koju je ima 2017. godine nije beležio zapaženije rezultate na teniskoj scene, ali nema nameru da odustane.

Bivši broj jedan i trostruki Grend slem šampion ne razmišlja o povlačenju.

"Ja i dalje volim da igram. To je moja najveća motivacija. To me pokreće da ustanem ujutru i naporno treniram. Najbolje znam to da radim i sama pomisao na moguće povlačenje pomaže mi da shvatim koliko strasti i dalje imam za ovaj sport. Ne želim da odustanem", izjavio je Britanac.

Marej je nedavno nastupao na turniru u Roterdamu i eliminisan je već u drugom kolu od sjajnog Rusa Andreja Rubljova.

"Utisci iz Holandije su pomešani. Uspeo sam da pobedim Hasea, iako sam u većem delu meča igrao loše. Međutim, borio sam se do kraja i to se isplatilo. Sa Rubljovom je druga priča. Napravio sam nekoliko grešaka, koje je on odmah kaznio. Bilo je frustrirajuće. Znam da mogu da napredujem i radiću na tome u narednih nekoliko nedelja", poručuje Marej.

