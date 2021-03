FILIP KRAJINOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Moj fizioterapeut drugi put ima koronu, razmišljam da li da nastavim sezonu

Krajinović je u eksluzivnom razgovoru za Kurir objasnio kakva je situacija:

- Vlada drugi put ima koronu, prvi put je u decembru odležao dve nedelje. Požalio se da se ne oseća najbolje, testirani smo, on je pozitivan, ja sam negativan i to je to. Imali smo kontakt i on je premešten u drugi hotel, u izolaciji će provesti 10 do 14 daana, a ja sam zatvoren u sobi, u hotelu za igrače. Uradio sam dva testa, u nedelju radim treči i nadam se da ću biti negativan i moći da idem u Dubai, ako nešto novo ne izmisle, jer to stalno rade. Moram da kažem, da je Vlada dobro i da je to sada najvažnije, kaže Krajinović.

Krajinović je prilično razočaran situacijom u kojoj se našao.

- Ako sve bude u redu, ja ću moći da putujem u Dubai. Tamo ću, ako stignem doći kasno. Tražio sam da igram u utorak najkasnije, jer kada ležiš, 4,5 dana i dođeš na plus 35 nije lako da igraš.

Srpski teniser kaže, da ne zna kako će se stvari dalje odvijati.

- Mnogi igrači su izgubili motivaciju, nagradni fond se smanjio, vidite kako je bilo u Australiji, Na sreću sam sa Novakom bio u Adelaidu, bilo nam je malo lakše, ali... Mnogi su izgubili želju i volju za tenisom, kao i ja. Razmišljam da li da nastavim sezonu li da budem u Srbiji i čekam da se situacija u celom svetu smiri. Jer, nema mi neke matermatike u ovome, gde se stalno menjaju pravila. Bilo je pravilo, ako nisi zaražen možeš da iggraš, zato sam sa Vladom uzeo odvojene sobe. Ali vidiš, sad je on zaražen i ja ne mogu da igram. Pravila se stalno menjaju, gde god da ideš ne znaš šta te čeka i dobro ću razmisliti šta ću i kako dalje, rekao je Krajinović.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir