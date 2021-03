VIKTOR TROICKI POTVRDIO ZA KURIR: Učestvujem na turniru u Dubaiju, sutra startujem!

- Upao sam u turnir, sutra već igram prvo kolo kvalifikacija, danas sam trenirao, sve je kako treba, spreman sam - rekao je Troicki za Kurir.

Selektor naše Dejvis kup reprezentacije prokomentarisao je ukratko i turnir za selekcije koji je planiran za kraj godine.

foto: @starsport

- Što se tiče Dejvis kupa teško je sa ove distance bilo šta pričati jer ne znamo šta nas čeka za par dana, a šta tek do kraja godine. Ono što je meni bitno jeste da turnir nastavi da postoji, a što se samih pravila tiče, to sve zavisi od države do države, a to ipak najviše diktira korona virus - zaključio je Troicki u izjavi za Kurir.

Turnir u Dubaiju na programu je od 14. do 20 marta, a ukupan nagradni fond iznosi nešto više od dva miliona dolara.

