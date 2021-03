KIRJOS NUDI POMOĆ DEPRESIVNIM LJUDIMA: Loš dečko belog sporta deli savete na društvenim mrežama

"Loš dečko belog sporta" je u Melburnu je 2020. godine bio jedan od glavnih inicijatora kampanje za pomoć ugroženima u požarima u Australiji, a tokom pandemije koronavirusa je u Kanberi kupovao i raznosio hranu na kućne adrese onim kojima je to bilo potrebno.

Sada je otišao korak dalje i putem društvenih mreža ponudio nove usluge.

"Ova poruka je za sve one koji se muče sa motivacijom, svrhom svog postojanja, za sve one koje ne žele da ustanu iz kreveta, sve je to OK. Bio sam u situacijama na koje nisam ponosan, ljudi mi stalno govore kako traćim svoj talenat, kako sam razočaranje. Borio sam se sa odvratnim rasizmom, slušao ljude oko sebe kako kažu da su izgubili nadu. Znam kako je to kad misliš da niko ne razume probleme koje imaš u svojoj glavi. Sada vam kažem, sve će biti u redu, uživajte u prelepom životu pred vama, radite ono što vas čini srećnim. Ne propuštajte priliku tek tako. Osećajte se slobodnim da me pozovete ako se osećate izgubljeno ili osećate da ne možete više. Ovde sam za vas", poručio je Kirjos na svom Instagramu.

(Kurir sport)

Kurir