PREGLED DANA: Četvrtfinala u Dubaiju bez srpskih asova i jasnih favorita za trofej

Tenis u Dubaiju još bolji nego u prethodnom kolu; mladi dominantni do sada - ali da li će tako biti do kraja turnira?

Ljubitelji tenisa u Srbiji će zasigurno pamtiti 17. mart kao dan kada su trojica srpskih igrača nesrećno eliminisana iz daljeg toka turnira u Dubaiju - ali je ostatak programa dana obilovao zaista sjajnim tenisom i - rekli bismo - pobedama igrača koji su do sada prikazali najkonsistentniju igru na ovom turniru ATP serije 500.

Prvi slavljenik je i danas bio Denis Šapovalov, koji već danima pobeđuje u mečevima na početku dnevnog programa - a da mu je pritom omiljeni period dana za igru - noć! "Ono što bih izdvojio kao najvažnije u mojoj današnjoj pobedi je - sama pobeda, i činjenica da ovaj niz u Dubaiju dolazi kao rezultat dobrog planiranja i rada posle Australije koji sam sproveo sa trenerom Mišom Južnjim i svojim timom," jasan je Kanađanin, dvadesetjednogodišnjak sa već 21 nastupa u četvrtfinalima ATP turnira, i veliki favorit protiv veterana Šardija u četvrtfinalu.

Denis Šapovalov foto: AP Photo/Frank Franklin II

"Ako me pitate kako i zašto igram ovako dobro u Dubaiju, to je možda zato što osećam da mi se karijera bliži kraju - i da je ovo poslednji momenat da učinim još nešto vredno sećanja na terenu," šali se ove nedelje zaista sjajni Francuz, koji je nanizao tri odlične pobede (Ramos-Vinjolas, De Minor i Hačanov). "Kao novopećeni otac, želim da istaknem da mi je porodica ubedljivo najvažnija u životu - a za to što trenutno uspešno balansiram između privatnih i teniskih obaveza mogu da zahvalim jedino mojoj čudesnoj supruzi, koja deli sudbinu sa mnom kroz sve moguće "mehure" i izazove ATP turneje u ovim uslovima" ističe simpatični Džeremi, uspešni povratnik na turneju prosle samoproglašene pauze u koronom iskidanoj sezoni 2020.

Verovatno najintenzivniji "sudar" u četvrtfinalu će biti u meču Lojda Herisa i Kei Nišikorija - fantastičnog servera i još boljeg riternera. Trinaest asova je odservirao Južnoafrikanac protiv našeg Lajovića u sredu, nalazi se u sjajnom nizu i raduje se prilici da u narednoj rundi igra protiv igrača "koji je toliko puno toga izuzetnog ostvario na teniskoj sceni." Nišikori se odlično oseća u Dubaiju, današnji meč smatra "jedim od svojih najboljih u poslednje vreme" i oseća da veoma uspešno izvodi svoj plan igre. Iskustvo je najveća komparativna prednost koju Japanski as poseduje u odnosu na sve druge učesnike četvrtfinala - a to podrazumeva i potpunu usresređenost na sopstvenu igru - na terenu i u izjavama za javnost.

Karacev i Siner su teniski znanci od najmlađih dana, a njihov naredni meč bi - uprkos tome - mogao da bude izuzetno neizvestan. "Ono što mi je najvažnije je da mogu da napredujem u svojoj igri. Tokom prošle godine sam osvojio "Nekst Džen" turnir, mnogi igrači su mogli da se upoznaju sa mojom igrom, da me "provale" - i to je bio važan i nimalo lak period moje adaptacije na ATP turneju. Sada sam uspeo malo da "posložim" stvari oko sebe, što mi omogućava da se posvetim mom daljem razvoju," ističe predvodnik novog talasa mladih nada italijanskog tenisa, ekipe koja je veoma složna i solidarna u njihovom daljem napretku kroz ATP rang listu. U meču velikog servera Kacanova i sjajnog "operatera" sa osnovne linije Sinera - izuzetno važno će biti ko će biti više koncentrisan da stvori i iskoristi brejk šanse, što će svakako podrazumevati i broj osvojenih poena na drugi servis protivnika - kao i što manji broj neiznuđenih grešaka u uslovima veoma brze podloge i izrazito skočnih loptica na ovom turniru. Danas je te kvalitete u veoma neizvesnom meču protiv osvajača Dubaija iz 2018. demonstrirao Siner, i Karacev će morati da - osim snažne i agresivne igre - poseduje i Plan B, odnosno stratešku dubinu koja će mu omogućiti da ostane u meču i ako ga Siner bude uhvatio "u mašinu" sa osnovne linije i neutrališe njegove pokušaje da uđe u teren i stvori priliku za poene iz jakih vinera.

Aslan Karacev foto: EPA Dave Hunt

Za sve što je Marton Fučovič ostvario do sada u Dubaiju - treba mu odati posebno priznanje, jer je - od svih učesnika četvrtfinala - sigurno podneo najveći fizički napor da bi dospeo do ovog mesta u žrebu. Tri uzastopne pobede u krajnje neizvesnim mečevima u tri seta bi nekoga možda mogle da uvere da je ovo normalna stvar za nadirućeg Mađarskog tenisera (trenutno 41 na rang listi) - ali je zaista opravdano pitanje da li će uspeti da ode još jedan stepenik više posle narednog meča protiv beskompromisnog Rusa Rubljova - koji do sada nije izgubio set u Dubaiju - i bukvalno oduvao sa terena kao pustinjski vetar Amerikanca Tejlora Frica (6:3 6:1) za 64 minuta - uz 12 asova i 80% poena osvojenih na drugi servis. Ako se zna da je Fric u prethodnom kolu izbacio osvajača Dohe i Federerovog dželata Basilašvilija - onda je potpuno opravdano što se oko drugog nosioca turnira u Dubaiju već stvara "šampionska aura". Čak i ovako umoran, Fučovič je izuzetno opasan protivnik za Rubljova - koji bi mogao da uđe u spiralu pogubne nervoze ako Marton bude uspeo da snagom parira njegovoj brzini i kontraudarima ga bude prisiljavao na sve učestalije greške. Mađar će biti u velikom riziku od pravljenja neiznuđenih grešaka u igri i duplih grešaka u servisu - jer će Rus želeti da što pre nametne veoma brzu igru, ali ako u njemu ima dovoljno snage da odigra nekoliko dobrih vinera u važnim momentima meča - možda se desi da time poremećeni Rubljov ostatak posla do kraja meča odradi - u njegovu korist.

Za kraj - tema od koje smo počeli ovaj pregled dana u Dubaiju: eliminacija svih srpskih igrača sa ovog turnira. Lajović je odigrao jedan od svojih najgorih prvih setova ove godine (6:1), i iako je uspeo da uvede agresivniji i efikasniji stil igre i popravi veoma lošu statistiku dobijenih poena na prvi servis u drugom setu - ipak nije uspeo da održi potrebni nivo koncentracije u trećem - pretrpivši brejk iz koga nije uspeo da se vrati do kraja meča. Po pet brejk lopti stvorili su i Mađar i Srbin - ali je Dušan realizovao samo 2 (a Marton 4), što je - upareno sa izuzetno niskim procentom realizacije poena na drugi servis (47%) - bilo presudno da veliki trud u kam-beku našeg igrača konačno ne da željeni rezultat.

Filipu Krajinoviću treba odati počast na fantastičnoj borbi prikazanoj u mečevima u Dubaiju, turniru na kome je nastupio bukvalno - iz avionskog sedišta. Lojd Heris igra tenis svog života, servis ga je opet sjajno služio i ta prednost je zahtevala od Filipa da uloži maksimalne napore da u ostalim segmentima igre traži svoju šansu za brejkom - što je izuzetno teško u uslovima već podnetih velikih fizičkih i mentalnih napora. Branio se Fiiip kao lav, spasio je 7 brejk lopti (od ukupno 9), doveo prvi set do taj-brejka - ali se ovakav pritisak odrazio na procenat ubačenih prvih servisa i realizacije drugog servis skoro podjednako (55% i 56%) - i zaostatak u ovim parametrima se negativno odrazio po njega u najvažnijim momentima meča, kada je umor odigrao svoje.

foto: Profimedia

Srpski teniser sa najvećim brojem osvojenih ATP trofeja posle Novaka Đokovića i istinska legenda dubla - Nenad Zimonjić - bio je počastvovan posebnom pozivnicom direktora turnira Salaha Talaka da ove godine nastupi u Dubaiju, posle veoma izazovnog perioda oporavka usled složenih operacija kukova. Svi koji prate karijeru popularnog "Zikija" obradovali su se vešću da će mu partner u Dubaiju biti Vašek Pospešil, "slobodan" posle poraza u prvom kolu singla protiv Fučoviča - ali se do danas nije znalo u kom stanju je povreda stomačnog mišića na koju se Kanađanin žalio. Nažalost. več na kraju trećeg gema prvog seta Vašek je shvatio da ne može više - i lepa prilika za povratak Zimonjića u takmičarski ritam na ATP turneji je ovim nestala. Raduju vesti da se naš as opet odlično oseća na terenu, i ostaje nada da bi njegovi brojni minuli uspesi mogli da mu donesu još nekoliko korisnih specijalnih pozivnica i partnerstava sa renomiranim dubl igračima na turneji.

Nenad Zimonjić foto: Starsport©

Gde će naši igrači dalje nastupati u narednim nedeljama - saznaćemo veoma brzo - a do tada će Haris, Nišikori, Šapovalov, Šardi, Karacev, Siner, Fučovič i Rubljov imati priliku da zaokupe pažnju i maštu ljubitelja tenisa širom sveta svojim narednim izuzetnim nastupima u Dubaiju!

(Vuk Brajović)

Kurir