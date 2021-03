RASKRINKANE! MAJKA I ĆERKA IZ NIŠA OBMANULE CEO SVET! Ovako su Naca i Tigrica iskoristile Novaka za svoj PAKLENI PLAN! GNUSNO!

Anonimna manekenka iz Niša Natalija Šćekić uzdrmala je svetsku javnost kada je otkrila da joj je ponuđeno pravo bogatstvo da zavede i tajno snimi najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Do pre par dana o izvesnoj gospođici Šćekić niko ništa nije znao, imala je skroman broj pratilaca na Instagramu, čak ni na "Guglu" niste mogli da nađete bilo kakav podatak o njoj... Preko noći je dospela u žižu brojnih svetskih medija.

Nakon šokantne ispovesti, njena popularnost se vinula u neslućene visine.

Navodno, zgodna plavuša je na jednom sastanku u Londonu dobila nepristojnu ponudu.

"Nazvao me čovek, on je iz Beograda i znam ga, mislila sam da je ozbiljan menadžer. Kad je zakazao sastanak, pomislila sam da me traži za ozbiljan posao, za preuzimanje oglasa ili za fotografisanje. Kad je razgovor započeo, kad mi je rekao plan, isprva sam pomislila da je to skrivena kamera, počela sam da se smejem. Činilo mi se kao šala, ali zapravo nije bila. Zaista su pripremali pakleni plan. Rečeno mi je da Novaka odvedem negde na intimno mesto i da sve to snimim", rekla je manekenka nedavno u intervjuu za "Svet".

Nudili su joj pravo bogatstvo da odvuče Novaka Đokovića u krevet.

"Ponuda je bila od 50 do 60 hiljada evra i putovanje iz snova po mom izboru. Sve mi je to bilo uvredljivo. Nisam takva devojka, nisam sponzoruša ili prostitutka. Došlo mi je da ga polijem vodom, ali sam samo pokupila stvari i otišla. Mogu samo da zamislim šta bi se dogodilo da je takav snimak objavljen u javnosti. Nastao bi totalni haos. Đoković ne zaslužuje takve stvari i to nije fer prema njemu", rekla je Natalija.

Nakon ovih reči Instagram profil izvesne Natalije Šćekić je "eksplodirao". Ekspresno je dogurala do 19 hiljada pratilaca, a njihov broj pre objave ove šokantne ispovesti bio je zanemarljiv.

"Informacije" o Nataliji se mogu pronaći samo na Instagramu. Zanimljivo, njen profil je napravljen pre nešto više od godinu dana i nije bila aktivna na ovoj društvenoj mreži, objavljeno je svega 26 postova za taj period. Jako čudno za nekoga ko se bavi ovom vrstom posla...

Sve ukazuje na to da reč o velikoj prevari, podmetačini kojom su pokušali da ukaljaju ugleda prvog reketa sveta.

Sumnja se da je manekenka izmislila celu priču.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je atraktivna plavuša ćerka Anabele Šćekić Tigrice, učesnice rijaliti programa "Maldivi". Popularna Tigrica je više puta imala problema sa zakonom i mnogi smatraju da je sve ovo njeno "maslo". Smislila je savršen plan da ćerku lansira u orbitu.

"Natalija i Anabela su nerazdvojne, a ćerka u svemu kopira majku. Sve je, verovatno, Anabelina ideja. Ona želi da svoju ćerku učini poznatom, to je pokušavala i kad je Natalija bila maloletna. Uvek je insistirala da i ona učestvuje u rijaliti programima i naglašavala kako im se udvaraju milioneri, o čemu svedoče njene ranije izjave. Bila je osuđivana zbog ucenjivanja, a bila je i deo mreže elitnih prostitutki", otkriva izvor Informera.

Kurir sport

Kurir