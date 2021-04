NADAL SE POKLONIO KRALJU NOVAKU I NAJAVIO RAT NA ŠLJACI: Pauza je bila duga za obojicu, siguran sam da je spreman za izazove!

Španski as odgovarao na pitanja medija pre početka Mastersa u Monte Karlu.

Vedrog raspooloženja je bio Rafa Nadal na svom prvom zvanićnom druženju sa medijima posle Australijen Opena i otkazivanja učešća na nekoliko turnira u međuvremenu.

"Pauza je bila neočekivano duga, ali se sada dobro osećam!" ističe „ bik sa Majorke“ i nastavlja:

"Najvažnije mi je da budem zdrav u narednih mesec i po dana i na osnovu toga ću moći da pravim planove za preostali deo sezone."

Najbolje rezultate u karijeri Nadal je postigao upravo na podlozi na kojoj se igra drugi Masters ove sezone.

"Uzbuđen sam što je počeo deo sezone na šljaci, koji je svakako omiljen za mene. Po broju turnira takmičarska pauza posle Australijen Opena nije bila predugačka jer sam zapravo propustio samo dva turnira sa spiska planiranih. Drago mi je da ču igrati na turnirima kojie dobro poznajem i imam priliu da se takmičim u mestima koja su toliko važna za istoriju tenisa", napominje Španac.

Nadal je čestitao Novaku na obaranju rekorda i osvrnuo na aktuelnu formu prvog igrača sveta i nosioca turnira u Monte Karlu.

"Novak je ostvario još jedan monumentalni uspeh u istoriji tenisa obaranjem rekorda po broju nedelja na vrhu i ovom prilikom mu čestitam na tome. Pauza je bila duga za obojicu, ali sam siguran da je on imao dovoljno vremena i prilika da se dobro pripremi za nastup na šljaci, tako da očekujem da će biti spreman za sve izazove" siguran je Rafa.

RAFA O STRICU TONIJU

Upitan o vestima da će njegov stric Toni trenirati Feliksa Ože Alijasima, Nadal ne zvuči zabrinuto:

"Drago mi je da se stric Toni vrača na turneju, i dolazak Feliksa u našu akademiju je sigurno velika stvar za nju. Toni ima svo znanje i iskustvo koje je moguće imati u tenisu, i siguran sam da će to biti od neprocenjive koristi Feliksu. Naravno, Toni nije trebao ništa da me pita oko toga, niti bi bilo ko očekivao to od njega. Biču srećan što ću ga opet viđati na turneji, družiti se sa njim, mislim da je ovo odlična odluka i želim im puno sreće", rekao je Rafa.