KORONA SIGURNO NEĆE NESTATI ZA NEDELJU DANA! Medvedev komentarisao pomeranje Rolan Garosa: Ne volim šljaku!

Kako je simpatični Rus po prvi put drugi nosilac na turniru na šljaci – pored „živog“ Nadala – medijima je bilo zanimljivo to kako se oseća u toj situaciji.

„Čujte, to su pravila, i na kraju krajeva – to ne mora da bude od presudnog značaja. Na ovakvim turnirima morate da pobedite puno dobrih igrača da biste stigli do njegove završnice. U poslednje 2 godine sam uspeo da napravim pomak nabolje kada je moja igra na šljaci u pitanju, pogotovo ovde u Monte Karlu (polufinale protiv Lajovića 2019) – ali će i dalje meč koji će svi želeti da vide taj između Đokovića i Nadala, Iako nisam svestan u kom delu žreba se nalazi Rafa u odnosu na Novaka, eto – žreb bi mogao da utiče na tako nešto – da se njih dvojica možda susretnu u „finalu pre finala“...“ napominje Danil.

U odgovoru na pitanje Kurira kako vidi napredak svoje igre na šljaci kroz protekle sezone, Mededev objašnjava:

„Da budem iskren – ja ne volim da igram na šljaci, i to je to. Šljaka predstavlja poseban izazov za mene – i u tehničkom, i u mentalnom smislu. Prvo – na šljaci sam prinuđen da menjam trajektoriju svojih udaraca u odnosu na tvrdu podlogu, da unesem mnogo više spina – jer se loptica kreće sasvim drugačije po odskoku, i potrebno je graditi poen mnogo drugačije, uz puno nepredvidivih odskoka, sa više strpljenja i očekivanja varijacija u razmeni udaraca. U mentalnom smislu – izazov je mnogo veći, jer neki udarci za koje biste sigurni da bi vam doneli poene na tvrdoj podlozi – na šljaci uopšte nisu garant takvog ishoda. Ako bih rekao da vam je često potrebno 3 udaraca na šljaci da biste ostvarili ono što možete da uradite na „hardu“ sa jednim, ne bih preterivao. U tom smislu, moram biti mnogo više strpljiv i spreman na duže razmene, bez obzira na pripremine udarce. Svakako nije lako adaptirati se na takve promene tokom sezone u kojoj ste deset meseci na potpuno drugačijim podlogama, a onda morate da menjate pristup igri u ovoj meri i na ovaj način“Z, kaže za Kurir Medvedev.

Najviše interesovanja pobudio je njegov odgovor na pitanje da prokomentariše odlaganje Rolan Garosa za nedelju dana:

„Iskreno, bio sam veoma iznenađen – pre svega zbog odluke Vlade Francuske da na ovaj način interveniše. Mislim da je odluka pomalo smešna – jer, u ovakvoj opštoj situaciji, nerealno je očekivati da će se stanje sa virusom promeniti u tih nekoliko dana. Ako pomerite održavanje turnira za nedeju dana – da li onda treba očekivati da će i korona nestati za tih nedelju dana. Jednostavno, ni Federacija ni Vlada tu nisu dovooljno merodavne, a kad se još i brojna pravila uzmu u obzir – stvari postaju dosta komplikovanije. Meni kao igraču odgovara pomeranje, jer ću imati nedelju dana više da se pripremim za turnir – tokom pauze posle Rima. Biće zanimljivo videti kako će ovo pomeranje uticati na sezonu na travi – jer ako dođe do završne faze Rolan Garosa – biće mu značajno skraćena priprema za Vimbldon, a nikada nije lako igrati na samo jednom turniru tokom dela sezone na travi...“ jasan je Medvedev

Vuk Brajović / Kurir sport