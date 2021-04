LAJOVIĆ STAO U PRVOM KOLU: Bolji od finaliste iz 2019. je danas bio Britanac Evans, u 3 seta!

Finalista prethodnog izdanja Monte Karlo Mastersa, naš Dušan Lajović – stao je već u prvom kolu ovogodišnjeg izdanja ovog prestižnog turnira. Iako je posle jučerašnjeg izgubljenog prvog seta dobio drugi set ubedljivo u taj-brejku (7:1), cena tog rezultatskog kam-beka je bila prevelika za našeg igrača – jer je Evans rano stekao brejk prednosti – i duplirao ga na samom kraju završnog dela meča za komfornu pobedu od 6:2.

„Evans je nezgodan igrač, i ovaj meč je po uslovima dosta podsećao na naš prethodni u Rimu. U trećem setu sam osetio pad energije posle napornog drugog, i on je to iskoristio i stekao solidnu prednost. Nisam imao sreće u nastojanju da se vratim u meč, na 4:2 za njega sam imao par brejk lopti a on sreću sa necom za poen koji je odlučio taj gem. Svoje šanse sam propustio početkom prvog seta – ali, idemo dalje; solidan meč za početak sezone na šljaci za mene, i srećom – gubitak samo polovine poena sa ovog turnira. Nadam se boljim rezultatima u nastavku,“ ukratko rezimira poraz od Evansa Lajović.

foto: AP

Dušan Lajović je jedan od igrača koji se vakcinisao, i krato se osvrnuo na to:

„Veliki broj igrača na turneji bi se vakcinisao, ali im vakcine nisu dostupne u njihovim zemljama. Ja sam tu mogućnost u Srbiji iskoristio, pošto olimpijskim sportistima to omogućava naš Olimpijski komitet. Revakcinisaću se na kraju Serbia Opena – i to mi je jedina prilika da mogu da na ovaj način spojim period od 3 nedelje potreban za revakcinaciju. Činjenica je da svako ima svoje mišljenje, a moje je da bi ljudi trebali da se vakcinišu kako bi se suzbilo dalje širenje epidemije,“ jasnog je stava Dušan.

„ATP ima pozitivan stav prema vakcinaciji, i nastoji da menja odnos prema igračima i timovima koji su se vakcinisali – pa je za očekivati da će se u narednom periodu menjati protokol na turnirima i turneji. Mislim da i ATP pokušava da obezbedi neku količinu vakcina za igrače, ali je to dosta neizvestan proces,“ ističe odnos krovne organizacije muškog profesionalnog tenisa prema vakcinaciji Lajović.

Kurir sporrt / Vuk Brajović