ALEKSANDRA KRUNIĆ PRED OKRŠAJ SA KANAĐANKAMA: Jake su, ali ni mi nismo za podcenjivanje!

Nepredvidiva, brza, srčana… Aleksandra Krunić je dugogodišnja Fed sada Bili Džin King kup reprezentativka Srbije, vicešampionka sveta 2012. u nacionalnom dresu Fed kup takmičenja. Prvi put u karijeri imala je priliku da kao drugi reket zaigra za Fed kup tim Srbije u novosadskom Spensu, protiv Kanade kada je u odlučujućem dubl meču pokazala sav raskošan talenat koji poseduje. Heroj nacije postala je nakon dubl meča u Bratislavi koji je odigrala u paru sa Jelenom Janković, kada je spasila dve meč lopte a kasnije uz Jelenu stigla i do pobede za Srbiju koja se činila gotovo ne ostvarivom, one su učinile ne moguće i stigle do trijumfa. Gotovo identičan meč odigrala je Krunićeva ne punu godinu kasnije, treći put za redom u odlučujućem dubl meču, u Belgiji februara 2012. sa Bojanom Jovanovski kada su uspele da pobede i domaću publiku i jak tim domaćina i Srbiji donesu prvo polufinale Fed kupa u istoriji.

Ponovo na crtu Srbiji i Krunićevoj izlaze Kanađanke, ovaj put u Kraljevu u plej of meču za plasman u kvalifikacije Svetske grupe 2022, među njima i jedna od aktera tog čuvenog dubl meča na Spensu Šeron Fičman.

“Nikada neću zaboraviti taj meč u Novom Sadu. Izgledalo je da smo potopljene, da nas više ništa ne može izvući iz poraza, ispred nas tada odličan dubl par, oči našeg naroda bile su uprte u mene i Bojanu, ja sam imala nepunih 18, Bojana 19 godina. Ušle smo u taj okršaj herojski i na taj način i završile susret koji nas je tada vinuo u višu grupu takmičenja. Bile smo jako srećne i ponosne, jer uvek je najveća čast boriti se za svoju zemlju i doneti trijumf svojoj zemlji” – objašnjava Krunićeva.

1 / 5 Foto: Privatna arhiva

Srbija je početkom 2015. bila pred Fed kup ambisom. Jedna po jedna Fed kup reprezentativka Srbije otkazivala je učešće u prvom kolu Evro-afričke zone koji je bio jedan od najtežih ispita našoj selekciji poslednjih godina. Sav teret sručio se na pleća Krunićeve koja je bez razmišljanja rekla da, kao i uvek kada je nacionalni tim u pitanju i stala na branik srpske teniske ženske otadžbine. Briljirala je Aleksandra u nacionalnom dresu, na Fed kup takmičenju koje je održano u februaru u Budimpešti. Krunić je pokazala snagu, volju, želju i hrabrost, pobedama u singl susretima i sa mladom koleginicom Ivanom Jorović izborila je Srbiji plej of koji je odigran u Novom Sadu protiv Paragvaja, gde je Krunić zabeležila het-trik (dve pobede u singlu i jednu u dublu) i ponovo Srbiji donela trijumf koji nas je vratio u elitu, u Svetsku grupu gde smo se takmčili 2016. godine. U 2015. ostvarila je šest pobeda u Fed kupu, svaka je za Srbiju značila ključnu. Osim Fed kup pobeda, sjajne partije Krunićeva pružila je i na WTA turu, najbolji ranga do sada zabeležila je juna 2018. kada je bila 39. na svetu u singlu.

Ukupno je do sada odigrala 19 susreta i 27 mečeva u bivšem Fed sada Bili Džin King kupu, zabeležila 18 pobeda. Samim rezultatima, ponašanjem i odnosom prema dresu sa državnim grbom Aleksandra Krunić je Srbiji dala jak oslonac u Fed kupu što i dalje bezrezervno čini. Iskusna i uvek verna svom timu ratnica naše najbolje ženske selekcije najavljuje težak meč sa Kanađankama u Kraljevu.

“Neće biti ni malo lako. Kanada uvek u svakom sastavu ima jak tim i proitiv njih se uvek igra svim snagama i maksimalno motivisan od samog početka do kraja. Nema prostora za kalkulaciju. Očekujem veliku borbu. Poznajemo sve igračice, najveća pretnja ide od strane njhovog prvog reketa mlade Lejle Fernandez, ali ni mi nismo za podcenjivanje. Atmosfera u našem timu kao i uvek na visokom nivou, svakim danom smo sve jače i spremije i kao takve ćemo i dočekati i ući u bitku sa Kanadom” – zaključila je Krinićeva.

VTA trofeje u singlu osvojila je na takmičenju na Bolu 2017. i Hertogenbošu 2018, igrala finale WTA turnira Guangžu 2017, finale turnira u Mančesteru. U dublu je bila na 35. Mestu VTA liste 2019, osvojila je četiri titule: Sidnej, Hetogenboš, Rabat i Taškent i igrala još dva finala. U 2021. igrala je četvrtfinale dubla Otvorenog prvenstva Australije, trofej u dublu je osvojila i 2020. na takmičenju u Egiptu.

