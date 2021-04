POVRATAK TENISA VELIKA STVAR ZA SRBIJU! Đoković: Mnoge stvari sam ostvario, nisam OPSEDNUT, imam CILJEVE!

Najbolji teniser sveta Novak Djoković rekao je danas da je mnoge ciljeve u tom sportu ostvario i da se trudi da to uradi i sa onim što je ostalo, a istakao je da će nastaviti da igra dok god ima želju da pobedjuje.

"Mnoge stvari sam ostvario i trudim se da ostvarim ono što je ostalo. Glavni motiv igranja profesionalnog, takmičarskog tenisa je to što stvarno to volim. Da ne volim, ne bih imao razlog da nastavim to da radim. Nemam pritisak, ni finansijski, ni drugi. Dok god je tako, dok god ima vatre u meni, iskre, želje da pobedjujem i napredujem, tako ću nastaviti, u tom ritmu i tempu. Ciljevi su neophodni, da svaki sportista zna kuda da ide", rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

Upitan je za reči Rafaela Nadala i njegovu izjavu o Đokoviću da je "opsednut obaranju rekorda".

"Ne osećam da sam opsednut, već da imam strast, želju i veliki cilj, i idem ka tome. Nikad nisam imao problem da kažem da mi je cilj da oborim taj i taj rekord. Ne znam zašto je to loše. Nevezano samo za rekorde, već mnoge stvari u životu, politiku u tenisu... Ljudi ponekad ne žele da čuje neku stvar od nekoga ko ima status najboljeg tenisera na svetu, onda to još više odjekuje. Stajaću iza toga i nastaviti da budem svoj čovek. Kada god osetim da je nešto nepravedno, uvek ću to da istaknem", odgovorio je Djoković.

"Sve je stvar percepcije, interpretacije onoga što neko kaže. Poštujem Rafu, više nego bilo kog tenisera na svetu, on je neko ko mi je najveći rival u životu i njegova posvećenost sportu, način na koji je sve napravio, stvarno je za divljenje. Njegova motivacija, ne ulazim u to", dodao je srpski teniser.

Đoković će učestvovati na ATP turniru u Beogradu, koji će se u prestonici Srbije igrati posle devet godina.

"Organizacija je u potpunosti na Đoletu (Đordju Đokoviću) i njegovom timu. Ovde sam najviše u ulozi igrača koji je deo turnira. Trudim se da se ne mešam previše. Daju mi informacije i izveštaje šta se događa, ali ne želim da remetim. Ima tu mnogo posla", rekao je Djoković.

Naveo je da smatra da je odlično to što će se u Srbiji igrati ATP i WTA turniri, kao i brojni "fjučersi".

"To je sušitma, da što više naših tenisera igra. Teniski savez Srbije će organizovati fjučerse, i muške i ženske. To je sjajno, onda se uštedi mnogo novca, ne morate da ga trošite na smeštaje i putovanja, što je uz testove i dozvole komplikovano. To olakšava stvari", rekao je Djoković.

Pohvalio je mladog srpskog tenisera Hamada Međedovića

"Hamad je dobio 150. na svetu, pa ovde u kvalifikacijama 115. igrača na ATP listi. To su velike pobede za njega. On je deo našeg centra, sistema, dosta je napredovao ide u dobrom pravcu. Igrački je pokazao da može da bude na tom nivou. Treba da se poklopi mnogo elemenata, ali je na dobrom putu. Dobiće 15-ak poena, što je puno za njega, napraviće značajan skok, što će mu omogućiti lakše ulaske u neke turnire", kazao je Djoković.

Novak Đoković je naveo da će mu "neko vreme" baza biti u Srbiji i da će u nju dolaziti između turnira

Beta