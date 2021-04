POKLOPILE SE ZVEZDE ZA FEDERERA: Švajcarcima se ostvarili SNOVI: Ovo je dar sa neba!

Rodžer Federer je sve iznenadio odlukom da igra u Ženevi, na šljaci, na turniru serije ATP 250 koji je na programu u nedelju pred Rolan Garos, od 16. do 22. maja.

"Ovo je nešto posebno, ostvarili su se naši snovi. Sport je mnogo propatio, moralo je da krene jednog dana. Ipak, dovesti na turnir Rodžera Federera, i to u Švajcarskoj, to je dobar znak i nagrada za sve one koji su se borili da sport održe tokom pandemije", rekao je direktor turnira u Ženevi Tjeri Grin.

On je priznao da su imali dosta sreće i da su okolnosti dovele do toga da Federer prihvati da igra u svojoj zemlji.

"Nemate 12.000 mogućnosti da uradite ovako nešto. Zvezde su se poklopile ove godine, ovo je dar neba. Sa situacijom oko kalendara i svim tim promenama, naš turnir mu je upao u program baš kako mu odgovara, na putu ka njegovim višim ciljevima. Rodžer ima velike veze sa Ženevom, ovde ima bliske prijatelje poput Marka Rosea i taj emotivni aspekt je igrao veliku ulogu u tome da odluči da dođe", rekao je direktor takmičenja u Ženevi

Kurir sport