MUKE PO NADALU: Rafa je glavna vest pred Rolan Garos, a OVO je razlog

Španski teniser Rafael Nadal otkrio je pred Masters u Madridu da mu je to "najkomplikovaniji turnir na ATP turu", ali i sjajna priprema za Rolan Garos.

- Ne vidim veliku razliku u činjenici da se turnir odlaže za nedelju dana. Uvek sam se dobro pripremao za Rolan Garos, čak i prošle sezone koja je bila teška. Ovo odlaganje podjednako pogađa sve. Možda je loše što imamo nedelju dana manje između Rolan Garosa i Vimbldona - kazao je Rafa, pa dodao:

- Madrid je za mene najkomplikovaniji turnir. Svi to znaju. To je jedan od najemotivnijih turnira zbog činjenice da igram kod kuće. Igraćemo pred publikom. To mi puno znači. Situacija je ovde malo složenija.

Nadal je nedavno trijumfovao u Barseloni i sada će imati novu šansu za trofej u svojoj zemlji.

- Ovo je sjajna prilika da mogu da odigram još jedan sjajan turnir na šljaci. Mogu da osvojim još jednu važnu titulu. To je važno za moje samopouzdanje - zaključio je Rafael Nadal.

Inače, mnogi ljubitelji tenisa na internetu su ove reči trećeg reketa sveta protumačili kao "dodatan pritisak" koji će mu značajno otežati posao pred pomenuta dva turnira koje je kombinovano osvojio čak 17 puta.

Kurir sport