NIK ĆE POSLE OVOGA PONOVO NAPASTI NOVAKA: Reči Tonija Nadala poslužiće Kirjosu za nove prozivke na račun Đokovića

On ga vidi u liku kontroverznog australijskog tenisera Nika Kirjosa.

- Nik Kirjos je teniska zvezda, u to niko nema sumnje. Posle Federera, Nadala i Đokovića, on je jedan od najomiljenijih tenisera na svetu, možda i najvoljeniji među mlađim generacijama. On je njihov istinski naslednik - smatra Toni Nadal.

Bez obzira što je napunio 26 godina Australijanac još nije potvrdio talenat, pogotovo na Grend slemovima gde gde je maksimalno dobacio do četvrtfinala.

- Nik je vrlo dobar igrač, koji ume da napravi šou na terenu. Za nas je sjajna vest što je odabrao da igra turnir na Majorki. Nadam se da će njegovo prisustvo biti magnet za publiku - zaključio je Toni.

Nema sumnje, da će Australijanac ovo iskoristiti u budućim komentarima na račun, pre svih Novaka Đokovića.

Kurir sport