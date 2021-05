NOVAK ZABRINNUT PRED VELIKO FINALE SA NADALOM: On ima sveže noge, moram i ja nekako da se oporavim!

Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Mastersa u Rimu pošto je večeras pobedio Italijana Lorenca Sonega sa 6:3, 6:7, 6:2. Đoković je do pobede nad 33. teniserom sveta došao za dva sata i 44 minuta igre.

Nakon meča Nole je izneo prve utiske:

- Uspeo sam da posle drugog seta odigram dobro. Da je Lorenco počeo sa brejkom, a imao je tri brejk lopte, stvari bi bile drugačije. Imao sam svoje šanse da zatvorim u dva seta, ali je Sonego pokazao zašto je došao do polufinala. Nije lako igrati protiv njega, imao je publiku iza sebe - kazao je Novak.

foto: AP

Đokovića očekuje veliki okršaj sa Rafaelom Nadalom sa trofej u glavnom gradu Italije.

- Prvo moram da se oporavim, nemam baš mnogo vremena za to. Dosta sam vremena proveo na terenu, on će imati sveže noge i to će meni isto biti potrebno. Imao sam sa kišom i odlaganjem problema, ali se nadam da sutra nece biti toga i da ćemo moći da igramo - zaključio je Đoković.

Kurir sport