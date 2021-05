ĐOKOVIĆ VEĆ RAZMIŠLJA O PARIZU: Dug je put do mečeva sa Rodžerom i Rafom, prvo titula u Beogradu

Đoković se tako plasirao se u finale drugog ATP turnira u Beogradu.

"Počeo sam veoma dobro, onda je bio taj čudan drugi set, koji je počeo ranim brejkom. Stvari su bile pod kontolom, onda sam nekako izgubio nerve, mirnoću. Prosto sam mu dao taj drugi set, nisam bio zadovoljan kako sam odigrao tada. Ipak, ima dosta pozitivnih stvari, igrao sam dobro prvi i treći set. Bilo mi je važno da završim meč u jakom ritmu, što mi donosi samopouzdanje za finale i Rolan Garos. Dižem formu i što se tiče igre, mogu da kažem da sam igrao veoma blizu onog nivoa koji želim na Rolan Garosu. Nisam zabrinut, osim tih par gemova, kada sam izgubio koncentraciju. I to je deo igre, ako se desi, desi, to je jedna od stvari sa kojim morate da se nosite, uradio sam to kako treba", kaže Novak.

Novak je hteo da završi meč što pre, ali je izgubio drugi set. Upitan je, da li ga to "brzanje" malo izvlači iz takta.

- I da i ne. Imao set i brejk prednosti, a onda sam se iznervirao jer nisam osećao ritam, bilo je jako vetrovito. On je borac. Vrlo brzo sam se vratio i taj poslednji set dobio sa 6:0. Radujem se finalu, ne osećam se iscrpljeno, nemam neke znake umora, želim da osvojim trofej u svom gradu i i svojoj zemlji i da sa tom energijom idem u Pariz - kazao je Đoković.

Neizbežno pitanje bilo je da prokomentariše žreb za drugi grend slem sezone u Parizu.

"Moje pripreme su išle onako kako sam želeo. Igram veoma blizu nivoa želeljnog za Pariz. Video sam žreb, prvi put je da smo u istoj polovini žreba na grend slemu. Biće sigurno interesntno, jer samo jedan od nas može u finale. Daću sve od sebe da to budem ja, ali dug je put, to je grend slem, imamo 128 igrača, svi uvek traže ekstra motivaciju da igraju. Moramo da idemo korak po korak. Imam iskustva, baš kao Rodžer i Rafa, znamo kako da se nosimo sa tim, ako bude mečeva meču nama, biće sjajno. Ipak, dalek je put dotle", dodao je Đoković.

On ima priliku da o treći put osvoji pehar na jednom ATP takmičenju u Beogradu. Prisetio se kako je to bilo nekad na Srbija Openu.

"Bilo je sjajno, imali smo turnir nekoliko godina ovde. Prvi 2009. godine, Srbija open, uspeo sam da osvojim prvi turnir, posle još jednom, 2011. mislim. Prošlo je devet godine otkako smo imali turnir ovde, imali smo mnogo uspeha u srpskom tenisu, timski i individualno, u singlu i dublu. Dvadeset godina zlatne ere. Ova zemlja zaslužuje bar jedan muški i žensi turnir. Imali smo dva muška ove godine, kao rezltat promene u rasporedu. Sada tražimo licencu za sledeću godinu, da imamo i WTA, ali i čelendžere, fjučerse u obe konkurencije. Potrebno je što više je moguće takmičenja, jer imamo problema sa putovanjima. Veći broj turnira u zemlji olakšava igračima da napreduju. Drago mi je da je bilo dosta dobrog iskustva za mlade na ovim turnirima. Sutra je poslednji dan, bilo je ovo iscrpljujućih par meseci za organizatore u ovom klubu. Uradili smo veliki posao, ponosan sam, dobili smo pozitivne ocene i rejting. Nadamo se još boljim godinama", zaključio je Đoković.

Protivnik Đokoviću u finalu biće pobednik duela u kom će osmi nosilac Federiko Delbonis igrati protiv Aleksa Molčana.

Kurir sport / Vuk Brajović