SENZACIJA U PARIZU: Jedan od najvećih Novakovih rivala završio takmičenje već u prvom kolu!

Tima je posle velikog preokreta savladao Španac Pablo Anduhar - 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4, posle četiri sata i 30 minuta igre.

Tako je četvrti reket sveta i biviši finalista Rolan Garosa potvrdio da se nalazi u jako lošoj formi

Austrijanac je u katastrofalnoj formi od početka sezone, ali su mnogi mislili da će upravo u Parizu zablistati. Međutim, to se nije dogodilo

