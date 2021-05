KRAJ ZA NINU: Stojanović poražena u prvom kolu Rolan Garosa

Meč Hibino i Stojanović, 82. i 87. teniserke sveta trajao je sat i 43 minut

Srpska teniserka je već u prvom gemu meča napravila brejk, ali je Hibino u četvrtom gemu izjednačila rezultat.

Do kraja prvog dela igre nije bilo brejkova, pa je set otišao u taj-brejk, koji je pripao Japanki sa 4:7.

Na početku drugog seta vidjena su tri uzastopna brejka, od kojih je dva napravila Hibino.

Do kraja meča Hibino je došla do još jednog brejka i do osvajanja drugog seta sa 2:6.

U narednom kolu drugog ovosezonskog grend slema, Hibino će igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine, koja je ranije danas savladala Francuskinju Elsu Žakemo sa 6:4, 6:1.

Kurir sport / Beta