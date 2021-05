NOVAK PRED PRVI MEČ NA ROLAN GAROSU: Ta vest me je rastužila

Novaka je rastužilo saznanje da neće biti navijača na njegovom prvom meču

Đoković će protiv Tenisa Sandgrena igrati u večernjem terminu, na centralnom terenu "Filip Šatrije".

Novak je izneo i utiske po dolasku u Pariz, a otkrio je i da li je gledao neke od mečeva. "Gledao sam meč Cicipasa, malo Dominika Tima, malo Zvereva, svako je imao malo problema – Tim je izgubio, Zverev preokrenuo, Cicipas je lako pobedio, dobro je igrao, neki setovi su bili tesni... Tako uvek bude na početku turnira kada su očekivanja velika od nosioca jer se stvara veći pritisak pa je teško u velikom stilu započeti turnir. Ja se nadam da ću odigrati tenis kakav želim, kakav sam igrao u Rimu i u Beogradu. Trudiću se da nastavim u tom nekom ritmu", kaže Novak.

Na njegovom meču u utorak, navijača neće biti.

"Uslovi su drugačiji ovde, loptice su drugačije, tvrde i mnogo odskaču, a teren je klizav i drugačiji nego prethodnih godina. Viktor Troicki mi je skrenuo pažnju na to. Videću kako će biti, još nisam igrao na centralnom, sutra igram večernji meč. Odgovara mi da igram uveče, nažalost neće biti publike, to me je malo rastužilo, kada sam čuo tu vest. Naredne mečeve ću igrati preko dana i radujem se što će tad biti publike".

Prvi rival je Amerikanac Tenis Sandgren.

"Maksimalno ozbiljno ulazim u taj meč, kao i u svaki drugi. Ovde na Grend slemu uvek igrači izvuku svoj maksimum na najvećoj sceni. Nije bitan plasman i renking, ja ću izaći sa namerom da odradim sve što sam zamislio sa svoje strane mreže. Pripremiću se dobro za ovaj meč. On je igrač koji voli velike terene i velike mečeve, pobeđivao je odlične rivale proteklih nekoliko godina na Australijan openu. Može biti nezgodan, ovo je Grend slem. Nadam se dobrom početku za mene", zaključio je Đoković.

Kurir sport / Vuk Brajović