BRILIJANTNI ĐOKOVIĆ Možda i nikada bolji u 2. kolu Rolan Garosa! Sjajna pobeda nad Kuevasom – prava uvertira za ostvarenje ciljeva

Veličinu vrhunskih teniskih asova ćete shvatiti i po tome što – i kada njihovi protivnici sjajno odigraju meč – nisu bili ni u jednom momentu blizu toga da dovedu njegov konačni ishod u pitanje. Upravo to je bio slučaj u briljantnoj pobedi Novaka Đokovića protiv eksperta za šljaku Pabla Kuevasa danas na Rolan Garosu – meču koji je davao izvesne razloge za bojazan poklonicima svetskog broja jedan. Iako su svi oni bili „na mestu i na broju“ (termin odigravanja, vremenski uslovi, neugodan protivnik, faktor publike koja voli da navija za izazivača itd.) – ni zajedno, a kamoli posebno – nisu poremetili Novakov nezaustavljivi marš ka pobedi. Način na koji je Đoković rešavao sve izazove protiv motivisanog i visprenog Urugvajca i najobjektivnije pratioce tenisa može voditi ka zaključku da je srpski as već sada uspostavio željeni odnos prema igri i formatirao svoju ulogu na turniru u potpunosti – i da će biti veoma teško da ovako silovito nadiranje ka konačnom cilju bude na bilo koji način ometeno.

Bez obzira na odličnog Kuevasa, čija umešnost i upornost bi kod skoro svih doveli do kolebanja, nesigurnosti, gubitka fokusa i sve većeg broja grešaka – Novak je ostvario sve što je namerio, i to kombinujući snagu, hrabrost, taktičke vrline, istrajnost, samopouzdanje i kreativnost. Servis je bio ubojit i pravovremen (10 asova, uz 4 duple greške), efikasnost posle 1. servisa impozantna (75%), ukupan broj poena osvojen na servisu (66) - a tu je napokon bila i odlična realizacija brejk lopti (5 od 8). Ritern je i danas bio odličan (33 poena osvojena u ovom segmentu), ali se iz ove primerne statistike ne vidi koliko je Novak bio agilan i mobilan po celom terenu, kakav izuzetan „čas iz teniske geometrije“ je održao na Lenglenu danas, koliko čvrst je bio njegov voljni momenat – i, nadasve, kakvim šampionskim samopouzdanjem je zračio na terenu u meču u kome bi mu bilo „oprošteno“ i da je bio mnogo neizvesniji.

foto: Profimedia

Protiv Kuevasa, sve je funkcionisalo besprekorno, tako da je i Đoković izrazio zadovoljstvo u obraćanju novinarima.

"Da, igram dobro, osećam se odlično. Spreman sam zaista da idem duboko na ovom turniru. Nadajmo se da će to biti slučaj, ali idem meč po meč. Do sada, dva meča koja sam odigrao bili su visokog kvaliteta. Zadovoljan sam igrom danas, posebno što je to bilo protiv igrača koji je specijalista za šljaku i neko sa kim se ranije nisam susretao. Ima udarce sa dosta spina. Teško je kontrolisati lopticu u ovakvim uslovima kada je toplije i kada se one razlikuju u odnosu na one iz poslednjih nekoliko godina, koje smo koristili ovde. Tokom dana imaju izuzetno visok odskok. Ako imate dobar servis, to pomaže. Našao sam pravi servis u pravo vreme da se izvučem iz nevolje u trećem setu kada je izgledalo da će se vratiti posle pretrpljenog brejka", kaže Novak.

Činjenica je da je Urugvajac bio daleko bolji u trećem setu nego u početna dva.

"Treći set je bio izjednačen. Na početku i sredinom posebno, imao je svoje šanse, brejk lopte. Mislim da je počeo da igra mnogo bolje, pravio je manje grešaka, naterao me da trčim i radim više. Ipak, osećao sam se komforno, igra u celini je bila sjajna. Veoma sam zadovoljan igrom", dodao je Novak.

foto: AP

Još jednom su ga pitali o tome koliko je dobro što je pred Rolan Garos igrao u Beogradu.

"Uticalo je na mene dobro, posebno zbog osvih okolnosti u kojima smo svi danas, sa mehurima i restrikcijama, kada ne možemo da se krećemo sasvim slobodno. Mesecima unazad znao sam da će ovde u Parizu biti neka vrsta mehura, sa tim da vežbate sat dnevno. Sve osim toga svodi se na teren, hotelsku sobu... Kada sam saznao da će u Beogradu najverovatnije biti publike, bila je to laka odluka za mene, jer sam želeo da provedem vreme sa porodicom, decom, suprugom, roditeljima, braćom, da se nahranim tom energijom i podrškom koju sam imao na poslednjih nekoliko mečeva, posebno u tom finalu. Bila je sjajna atmosfera, a ja nemam mnogo prilike da igram kod kuće. Želeo sam to da iskoristim i da se motivišem tako za Rolan Garos. Za sada, sve funkcioniše dobro. Čini se kao dobra odluka", zaključio je Đoković.

Kurir sport / Vuk Brajović