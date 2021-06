BERETINI KIPTI OD BESA: Đokovićev rival je mnogo ljut!

Deveti igrač sveta je u momentima pre pauze bio u dobrom ritmu, a kako ističe, tih 15 minuta ga je sputalo.

- Radije ne bih komentarisao ovo. To je sramota. To mi se nije svidelo, ali to je nešto što je iznad nas, tako da ne možemo da učinimo ništa povodom toga. Na nama je da se prilagodimo. Nadam se da će se sve u vezi sa koronom uskoro završiti. To je najgora stvar koja se dogodila prošle godine. Osećao sam podršku tokom meča, dobro sam igrao, a prekid mi nije došao u dobrom trenutku. Ni fizički mi nije pomogao. Kada sam se vratio, nisam se osećao dobro. Sledeći put ću pokušati da budem bolji - rekao je Beretini. Beretini je već godinu i po dana član Top 10.

- Ponosan sam na sebe i svoj tim. Ne želim da se ovde zaustavim. Mlad sam još uvek, ovo mi je drugo četvrtfinale na Grend slemu, želim još. Ovo je sport, napreduje onaj koji želi, a niko nema veću želju od mene. Želim dobar Vimbldon, znam da neće biti lako - zaključio je on.

Kurir sport