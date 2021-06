TONI NADAL OTVORIO DUŠU: Naredna dva Grend slema biće presudna, a Rafa će jedan osvojiti!

Toni Nadal, stric i bivši trener slavnog španskog tenisera Rafaela Nadala, u kolumni za "Pais" istakao je da će broj osvojenih Grend slem titula biti presudan u borbi za status najvećeg tenisera u istoriji.

Iskusni stručnjak je svestan da bi Novak uskoro mogao da prestigne Rafu i Rodžera.

"Videli smo dobru igru i rasplet koji Novaka opasno približava Federeru i Rafaelu u borbi koju žele da završe u svoju korist, kao igrači sa najviše osvojenih Grend slem titula", kaže Toni i ističe da će naredna dva Grend slema biti presudna u ovoj trci.

"Naredna dva turnira, Vimbldon i US Open, verovatno će biti presudni. Ne bih da se usudio da donosim zaključke, ali se usuđujem da verujem da će moj bratanac osvojiti jedan od njih".

foto: Profimedia

Španac priznaje da se nadao da će Cicipas uspeti da zaustavi Novaka u finalu.

"Jedino što je moglo donekle da ublaži razočaranje zbog Rafaelovog poraza u polufinalnom meču Rolan Garosa protiv Novaka Đokovića bilo bi to da ga je u finalu savladao Stefanos Cicipas. Tokom ove poslednje dve nedelje takmičenja govorio sam to svojoj deci. Igrač za kojeg sam smatrao da je najsposobniji da pobedi Srbina na šljaci ako se ukaže prilika, osim mog bratanca, naravno, bio je upravo Grk. I veći deo meča sam imao nadu da će se to dogoditi", iskren je Toni.

foto: Profimedia

Kurir sport/Mozzart