DA LI BI BILO TOLIKO FRKE DA JE FEDERER OPSOVAO? Vuk Brajović o Đokovićevom ispadu na Vimbldonu

Najveći teniski spektakl u godini Vimbldon je u toku, svi ga pratimo i očekujemo da se Novak Đoković popne na teniski tron svih vremena. Sa nama je danas u Pulsu Srbije bio Vuk Brajović, specijalni izveštač.

- Novak je igrao odlično, danas je bio na visini zadatka. Osvojio je srca publike što je vrlo važno za dalje mečeve. Što se incidenta koji se desio, kad je Novak opsovao, postoji određen prag tolerancije i sam Novak nije ponosan na to što se desilo. Ali kad se to faktoriše u krajnji cilj, sve je dozvoljeno i sve se prašta. Da Novak osvoji 24 Grend Slem trofeja, publika će i dalje više voleti Federera. Đoković je veliki šampion i to niko ne može da mu spori, publika ima pravo da navija za koga god želi. Mislim da je Novak bio iskren kad je rekao da ništa nije nemoguće kad je u pitanju to da se nađe ispred njega u trofejima na Vimbldonu - rekao je Vuk Brajović.

