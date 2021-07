BERETINI SAMOUVEREN PRED FINALE SA NOVAKOM: Nadam se da će publika biti uz mene

Beretini je slavio protiv Hurkača 6:3, 6:0, 6:7, 6:4 i postao prvi Italijan koji će igrati finale nekog grend slem turnira posle 45 godina.

„U potpunom sam haosu sada, a sa druge strane, dosta dobro sam rešio meč u svoju korist. Imao sam samopouzdanja i mislim da sam odigrao najbolji meč do sada. Pogotovo posle trećeg seta – znao sam da mogu da pobedim kako god on da odigra. Ako on uradi nešto dobro, bio sam uveren da ja mogu bolje“, izjavio je 25-godišnji Mateo Beretini, kojeg su novinari posle meča pitali da li misle da će publika navijati za njega ako bude igrao protiv Novaka Đokovića.

„Nadam se da će navijati za mene. Biće sjajna atmosfera, u to sam siguran. Biće to moje prvo finale Vimbldona, a Italijani će u nedelju imati veoma lud dan. Mislim da smo to zaslužili – uz fudbal sada je tenis jedan od glavnih sportova u Italiji. Drago mi je što sam prvi Italijan u finalu Vimbldona, ali iskreno, bilo bi mi drago i da nisam prvi. Šalim se. U kontaktu sam sa Adrijanom Panatom, poslednjim Italijanom koji je igrao finale jednog grend slema. On mi je poslao poruku posle meča sa Feliksom Ože-Alijasimom. Bodrio me je i rekao mi da ću servirati 220 km/h. Posle početka sezone i povrede koju sam imao na ATP kupu nisam mogao da zamslim da ću biti ovde“, izjavio je deveti igrač ATP liste.

U finalu će Rimljanin igrati protiv Novaka Đokovića, koji je u tri seta savladao Denisa Šapovalova 7:6, 7:5, 7:5, a borba za trofej na programu je u nedelju od 15 časova.

Kurir sport