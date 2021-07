ELIZ POSTAJE SPECIJALISTA ZA DUBL: Sje i Mertens posle preokreta osvojile titulu na Vimbldonu!

Tajvansko-belgijski dubl Su-Vej Sje i Eliz Mertens osvojile su danas titulu na Vimbldonu, u konkurenciji ženskih parova.One su u finalu za dva sata i 33 minuta savladale rusku kombinaciju Elena Vesnina i Veronika Kudermetova sa 3:6, 7:5, 9:7.

U prvom setu do brejka su prve došle Ruskinje u četvrtom gemu, ali su njihove protivnice odmah uzvratile brejk.

Ključnu prednost za osvajanje prvog seta Vesnina i Kudermetova ostvarile su u osmom gemu.

Pri rezultatu 5:4 u drugom setu Ruskinje su servirale za pobedu, ali nisu uspele da iskoriste dve meč lopte, da bi zatim taj deo igre sa tri uzastopna gema osvojile njihove protivnice.

Tajvansko-belgijski par je u trećem setu vodio sa 5:3 i servirao za meč, a ruska kombinacija uspela je da iskoristi brejk loptu i vrati se u meč.

U 13. gemu do brejka su došle Vesnina i Kudermetova, ali ni to nije bilo dovoljno da dodju do pobede, pošto su do jednog, a zatim i drugog brejka stigle Sje i Mertens.

Sje je pobedom osvojila svoj treći trofej na Vimbldonu, u ženskom dublu, a ujedno je i odbranila titulu iz 2019. godine, dok je Mertens zabeležila prvu pobedu u karijeri na londonskom grend slemu.

Ove godine Mertens je slavila i na Australijan openu u kombinaciji sa Beloruskinjom Arinom Sabalenkom.

