PILIĆ KONAČNO OTKRIO NOVAKOVU TAJNU: Kada je imao 15 godina rekao je nešto što je nasmejalo sve osim mene

Pilić je bio gost u emisiji „Probudi se“, i rekao ono što je dosad javno izbegavao da kaže, bar u javnosti:

„Novinari su me to pitali bar 20-30 puta, a ja nisam odgovarao jer nisam želeo. Ali, sada su tu rezultati, Novak je na svaki mogući način ispred ostalih. Ne želim da umanjim ni Rafaela Nadala, ni Rodžera Federera, ali Novak ima pozitivan skor sa svim teniserima sveta, osvojio je sve turnire iz takozvane „Super devet“ kategorije, jedini je koji je uspeo da osvoji grend slem na svakoj podlozi po dva puta, tako da više nema dileme da je najbolji teniser svih vremena.“

Pilić se osvrnuo i na period dok je Novak od njega učio prve teniske korake, i prisetio se jedne anegdote iz vremena kada je Đoković bio tinejdžer:

„Nisam mogao tada da znam da će biti najbolji na svetu, ali sam znao da će da bude vrhunski igrač. Sećam se jednom prilikom kada je imao 15 godina Novak je pričao sa nekim dečacima, i rekao je da želi da bude svetski broj jedan. Oni su se nasmejali, ja se nisam nasmejao na to. Verovao sam da može da ode daleko. Ja sam pre više godina rekao da je Novak za mene mnogo više od teniskog igrača, s obzirom na to kakvu reklamu daje Srbiji, kakve emocije budi kod ljudi koji žive u Srbiji i van Srbije… On je fenomen“, dodao je Pilić.

Đoković je pobedom nad Mateom Beretinijem u finalu Vimbldona došao do brojke od 20 osvojenih grend slem turnira, čime se poravnao sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom po broju titula, a šansu da ih prestigne imaće na US Openu.

Kurir sport