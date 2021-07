IZJAVA KOJA ĆE IZAZVATI BROJNE RAKCIJE! Beretini: Novak je jedini mogao da me pobedi!

Finalista ovogodišnjeg Vimbldona, Italijan Mateo Beretini, uveren je da je Novak Đoković jedini teniser koji je mogao da ga pobedi na najprestižnijem Grend slemu.

Beretini je odigrao najbolju sezonu na travi u svojoj karijeri. Osvojio je turnir u Kvinsu, vezao 11 pobeda na ovoj podlozi do finala, a onda je naleteo na najboljeg tenisera svih vremena...

"Mislim da neću reći ništa blesavo ako kažem da je on bio jedini igrač koji je mogao da me pobedi na ovom turniru. Moram da naučim kako da se nosim sa stvarima, posebno na emotivnom nivou. Kada znate da ste u nečemu dobri i kada se suočavate sa nekim ko je tu stalno, koga ta prilika ne remeti, nije lako držati sebe pod kontrolom. Ipak, iskustvo će mi pomoći. Uveren sam da ću igrati i druga finala. Ne kažem da će to bitio na narednom slemu, ali na dobrom sam putu. Za mene su ovo bile dve neverovatne nedelje, ali znam da to mogu da uradim, mogu do ove titule", samouveren je Italijan.

Ovaj 25-godišnji teniser ističe da su mu porazi od Novaka velika lekcija.

"Da bih pobedio nekog kao što je Đoković, moram da napredujem. Kao što je i on rekao, gubio je od Rodžera i Rafe i zahvaljujući tome je napredovao. To ću i ja pokušati da uradim. Zahvaljujući njemu, pokušaću da budem bolji", zaključio je Mateo.

