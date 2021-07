NAMESTE NAVIJAČE DA PROVOCIRAJU NOLETA! Obradović ŠOKIRAO: Popiju pivo da bi lakše odradili posao... RODŽERA NE DIRAJU!

Obradović je govorio o načinu na koji je Novak Đoković došao do velikih dostignuća, mentalnoj pripremi kao i tome kakav uticaj na njega ima rivalstvo za Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

"Radio sam intervju kada je Novak imao 13 godina. Ja sam bio na US openu sa Zimonjićem koji je tada igrao dubl. Davao sam intervju vezan za srpski tenis i Nenada, a onda sam na kraju intervjua rekao da imamo klinca u Beogradu koji se zove Novak Đoković i za nekoliko godina osvojiće US open", prognozirao je Obradović, a ispunio Đoković 2011. godine.psolutno svake sekunde se videla jaka želja kod njega. Ja nisam mogao da se otmem utisku da se svaka sekunda njegovog treninga, rada, oporavka, kondicije zida u tom pravcu. Ja sam njega namerno 'provocirao' na treninzima, davao sam mu više nego što je potrebno. Sve je trpeo, videlo se tada da ima mentalnu snagu da izdrži sve, i što treba i što ne treba kako bi stigao do cilja", prisetio se Obradović u intervjuu za "Mondo".

Obradović se dotakao i Rodžera Federera iz prošlosti.

"Federera jako dobro poznajem i pre nego što se Novak pojavio. Na tu ličnost mnogo utiču mediji, način vaspitanja. Federer je isprepletan, morate da shvatite da kada pričate o Švajcarcu vi ne znate da li govorite o Nemcu, Francuzu ili Italijanu. To je jedan specifičan um, a Federer ima i peti karakter koji se zove 'majka iz Južne Afrike'. Prema tome, njega treba gledati kao veoma kompleksnu ličnost i uzeti u obzir uticaj njegove žene koja je Slovakinja. Federera koji je skup šest nacija vidite po ponašanju i nekim izjavama da je skroz pogubljen. On sam ne zna ni ko je ni šta je. Sa te psihološke strane ga razumem", objasnio je Obradović.

Teniski stručnjak komentarisao je i publiku koja često nije na Novakovoj strani.

Obradović je otkrio da su to sve isti ljudi koji sa tribina glasno negoduju poteze najboljeg tenisera sveta.

"Uvek su to isti likovi na turnirima koji prozivaju Novaka. Oni su tu namerno stavljeni, a pre meča su se prilično napili piva da bi lakše odradili posao. Novak zna po svakom turniru sve te likove. Oni ih ponekad promene, ali sve su to isti provokatori. Vrlo interesantno, retko isprovociraju Rafu, a nikada Rodžera. Ali, Novaka redovno! Video sam ja te likove znam ih, borimo se sa tim godinama, ali Novak nema problema sa tim", otkrio je Obradović.

