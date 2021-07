ĐOKOVIĆU STIGLO VELIKO UPOZORENJE: Nadal neće mirno gledati kako Novak osvaja Njujork!

Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafael Nadala, uveren je da Novak Đoković neće tako lako osvojiti US open.

Toni je izneo svoje mišljenje o nivou Novakove igre.

"Đokovićev sadašnji nivo nije kao onaj iz 2011. ili 2015. godine, ali je pokazao da je i dalje korak ispred ove nove generacije igrača. Pobedio je tri igrača iz te grupe u poslednja tri grend slem finala. Ne zaboravite da je pobedio Danila Medvedeva u Melburnu, ali pobeda u Vimbldonu dokazuje nešto drugo. Momak sa Balkana, u ovom trenutku ima najbolji momentum da bude pobednik u borbi za najveći broj grend slem trofeja", kaže Toni.

foto: Profimedia

Rafin stric je upozorio Novaka da njegov nećak to neće mirno gledati.

"Za mesec i po dana igraće se US Open i tu će imati šansu da sebe postavi na listi ispred svih. Istina je i da će se Nadal boriti za to, i ako postoji nešto što nikada nisam izgubio, to je moja nepokolebljiva vera u njega", poručio je Toni.

US Open počinje 30. avgusta i završava se 12. septembra.

Ukoliko Novak pobedi i u Njujorku, kompletiraće kalendarski Grend slem i postati igrač sa najviše slemova u istoriji (21).

