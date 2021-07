KIRJOS SPUSTIO CICIPASA: Protiv tebe mi POMOĆ nije potrebna!

On smatra da je tenis jedini sport gde je to ilegalno da to mora hitno da se promeni.

"Trenerima bi trebalo omogućiti da savetuju na svakom poenu. Naš sport to treba da prihvati. Verovatno smo jedini globalni sport koji to ne praktikuje. Učinite to legalnim. Krajnje je vreme da napravimo veliki iskorak", napisao je Cicipas.

Protiv ove njegove ideje ustao je kontroverzni Australijanac Nik Kirjos

"Obično nemam ništa protiv njegovih ideja, ali ova je užasna", odgovorio mu je Kirjos.

foto: EPA Dave Hunt

Cicipas mu nije ostao dužan.

"Nabaviću ti ja trenera, ne brini", nastavio je razgovor Cicipas.

Ipak poentirao je na kraju Kirjos.

"Mislim da sam uspeo sasvim dobro da prođem protiv tebe bez trenera ha-ha. Lepota tenisa je u tome što si sam! Neki teniseri nemaju trenera, neki ne mogu da ga priušte. Lepota sporta je što je borba na terenu", zaključio je dijalog Kirjos.

Kurir sport