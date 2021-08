TEKST KOJI JE PODIGAO PRAŠINU! Britanac ZAPUŠIO USTA Đokovićevim PLJUVAČIMA: Rodžer i Rafa nisu bežali od NATO bombi kao Novak!

U uglednom britanskom "Fajnenšal tajmsu" osvanuo je izuzetno zanimljiv tekst o najboljem teniseru sveta - Novaku Đokoviću.

Verovali ili ne, britanski list nije kritikovao Novaka, već je o slavnom Srbinu pisao u superlativu.

Kolumnista Janan Ganeš se vratio u prošlost i istakao da uslovi u kojima je Novak odrastao devedesetih godina ne mogu da se porede sa onim koje su u to vreme imali njegovi najveći rivali Federer i Nadal.

"U istoriji ne piše da su Rodžer Federer ili Rafael Nadal preživeli 78 dana NATO bombardovanja Jugoslavije. Novak Đoković je imao 12 godina dok se sakrivao od bombi i to će zauvek pamtiti. Oni koji ga napadaju bi mogli prvo da razmisle kroz šta je prošao" navodi se u uvodnom delu ovog sjajnog teksta.

Ganeš ne može da veruje da i pored svih rezultata koje je ostvario ljudi ne prihvataju činjenicu da je Novak najbolji. Neke stvari jednostavno ne može da razume...

"U jednom momentu, možda već na US openu u septembru, Srbin bi mogao definitivno da postane najbolji teniser svih vremena. Međutim, ni u jednom momentu se njemu nisu najviše divili, čak nije bio ni na drugom mestu po tome i to u njegovoj eri. Zašto? To je misterija", zbunjen je kolumnista.

"Njegov stil je poznat po upornosti, da kažem puristički, kao da kada Rafa igra to izgleda kao plač anđela. Oni koji su živeli kroz Federerovu eru zlatnog-mongrama objašnjavaju to kao problem sa egom. Fanovi Džona Mekenroa su njegove ispade opravdavali sa 'krakterom' i temparamentom. Zar sve to ne nervira malo? Nacionalizam? Koliko njih u toj mlakoj publici zaista zna uopšte šta je to? pita se Ganeš.

Ljubitelji tenisa su uživali u rivalstvu Federera i Nadala, međutim, Novak se umešao i to im je ozbiljno zasmetalo.

"Novak je upao i prekinuo glamuroznu žurku Federera i Nadala pre 10 godina. Razdvojio je takozvani 'Fedal'. Mada ne vidim po čemu je to gore od recimo Nadalove pojave i uzurpacije Švajcarca? Gledajući po stilu, rekao bih da je Novak bio manji šok. Rafaelu su ubrzo sve to zaboravili, dok Đokovića zauvek samo tolerišu. Ako je suditi po publici u Parizu koja je na Rolan Garosu vikala 'Cicipas, Cicipas', izgleda da su se samo njih dvojica izvukla", navodi se u tekstu.

Ganeš ističe da je Novak najzanimljivija ličnost od velike trojke.

"Ne samo da je pravi poliglota, već voli da uči. Ima svoja pravoslavna verovanja i rituale, bez obzira na to da li njegovu dijetu i ishranu nazivaju 'kvantnom fizikom'.

Na kraju teksta usledilo je i jedno zanimljivo poređenje.

"Njegovi kritičari ne razumeju čak ni one prave mane. To što su gledali film "Roki 4", pa misle da svi ti sportisti slovenskog porekla imaju tu izraženu hladnoću i ponašanje nije tačno, čak je potpuno suprotno" objašnjava Ganeš i dodaje:

"Čovek koji pokazuje veliku zahvalnost i povezanost sa svojom dušom ima otvoren, a ne zatvoren način razmišljanja. A, ako je on kao ličnost nešto što ih nervira, onda ne treba da zaborave kako je bilo 90-ih u Bazelu ili na Majorci, a kako je bilo u Beogradi. Zagonetka nevoljenog šampiona mi nije jasna. Ne znam šta ljude tačno nervira, ali nisam uopšte iznenađenje što njegovu prošlost uopšte ne uzimaju u obzir", zaključio je kolumnista uglednog britanskog lista.

