ĐOKOVIĆ JE NAJBOLJI KAD JE NAJTEŽE Viktor Troicki otkriva: Novak je spreman! Ima ogromnu motivaciju da kompletira KALENDARSKI SLEM

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki otkrio je da je najbolji teniser sveta Novak Đoković spreman da napadne titulu na US openu.

Viktor ističe da je srpski as silno motivisan da kompletira "kalendarski slem" u Njujorku.

"Novak se oporavio, trenira naporno u Crnoj Gori i sprema se za US Open", kaže Viktor za "Sportski žurnal" i dodaje:

"Bilo bi sjajno da osvoji titulu u Njujorku i kompletira grend slem u ovoj godini. Verujem da će doći u Ameriku spreman i da će imati ogromnu motivaciju da se pokaže u najboljem svetlu".

Troicki ističe da je Nole imao dovoljno vremena da se oporavi posle Olimpijskih igara u Tokiju.

"Ima još vremena do početka US Opena, mislim da je dotle biti još spremniji. On to najbolje ume, da se vrati kada je najteže, kada je bilo teško da se izdigne i da bude još jači".

US Open startuje 30. avgusta i traje do 12. septembra.

Kurir sport/Sportski žurnal