Amerikanac je o najboljem teniseru sveta govorio biranim rečima

"Đoković je najbolji igrač svih vremena. Mi radimo jedno, on radi nešto sasvim drugo. Ti pokušavaš da ostvariš viner, on radi nešto drugo, udara lopticu na nemoguće načine na nemoguća mesta, iznenađuje vas svaki put. Đoković vas polako guši. To što on radi je neverovatno", rekao je Sandgren.

